Coppa Italia Promozione, si qualificano Don Bosco e Forza e Coraggio

La Spezia - Chiusi con le gare di questa sera anche i gironi di Coppa Italia di Promozione della Liguria.



Nel Girone G qualificata la Forza e Coraggio grazie alla vittoria del pomeriggio sul Valdivara 5 Terre e alla larga vittoria, 4 - 1, del Canaletto Sepor sul Levanto Calcio.



Nel Girone H si qualifica il Don Bosco Spezia che supera 1 - 2 a domicilio il Colli di Luni e beneficia del tris del Magra Azzurri sul Cadimare al "Piero Bibolini" di Falconara di Lerici.



Nel Girone F il Golfo Paradiso si impone al 90° con Foppiano in una gara pirotecnica contro il Bogliasco terminata 3 - 4, ma a qualificarsi è la Sammargheritese che supera a domicilio con il risultato di 1 - 3 il Real Fieschi.



Girone H



Cadimare - Magra Azzurri 0 - 3

Marcatori: 33° e 82° [Rig.] Del Padrone, 90° Conti



Colli Ortonovo - Don Bosco Spezia 1 - 2

Marcatori: 37° Maggiore (D), 75° Flagello (D), 77° Musetti (C)



Girone G



Canaletto Sepor - Levanto Calcio 4 - 1

Marcatori: 4° Marasco (L), 22 e 41° Rodriguez (C), 70° Mendoza (C), 83° Marte (C)



Girone F



Bogliasco - Golfo Paradiso 3 - 4

Marcatori: 30 [Rig.] Massaro (G), 35° e 81° Cilia (G), 40° Cappelletti (B), 49° De Ferrari (B), 53° Orecchia (B), 90° Foppiano (G)



Real Fieschi - Sammargheritese 1 - 3

Marcatori: 26° [Rig.] Gambarelli, 70° Solari, 74° aut. Caselli, 84° Caselli



L.G.