Coppa Italia Promozione, rinviate le gare delle spezzine

Ieri si è giocata anche la Coppa Italia di Promozione. Bella vittoria per la Sammargheritese che si impone con classico punteggio all’inglese nel derby con il Real Fieschi. Nello stesso girone successo sudato per il Golfo Paradiso che nel derby con il Bogliasco si impone in casa dei rossobianchi per 2 – 3



Negli altri gironi goleada del Vallescrivia che regola con una “manita” a domicilio il Little Club James. Un gol dell’argentino Lepera evita la scofitta del Marassi con la Goliardicapolis. Rinviate le gare di tutte le formazioni spezzine.



Coppa Italia Promozione Gir.05 2ª Giornata



Little Club James – Vallescrivia 1 – 5 (14° Camoirano, 54° Molon, 57° Botteghin, 66° Traverso, 83° [Rig.] Vaccaro, 85° Tosonotti)



Marassi – Goliardicapolis 1 – 1 (28° Durand, 85° Lepera)



Coppa Italia Promozione Gir.06 2ª Giornata



Football Club Bogliasco- GolfoParadiso: 2-3 (9' Del Vecchio, 28' Bacigalupo, 37' Acquapendente, 60' Del Vecchio, 70' Spartani)



BOGLIASCO: Valente, Martire, Orecchia, Maggiora, Manzi, Allocca, Del Vecchio, Rizzardi, Pintus, Moschillo, Cortese



GOLFO PARADISO: Calori, Maura, Ventriglia, Malatesta, Bacigalupo, Velati, Righetti, Busi, Massaro, Mosto, Acquapendente



Real Fieschi Sammargheritese 0-2 (20' Amandolesi, 45' Salano)



REAL FIESCHI: Gaccioli, Spalletta, Fugazzi, Franceschi, Mangini, Cogozzo, Atzori, Pezzi, Tall, Picasso, Biancardi.



SAMMARGHERITESE: Barre Suarez, Sciandra, Moladori, Dapelo, Brunelli, Mortola, Grilli, Amandolesi, Salano, Paoletti, Gallio.



Coppa Italia Promozione Gir.07 2ª Giornata



Levanto Calcio Follo San Martino Rinviata d’Ufficio



Magra Azzurri Valdivara 5 Terre Rinviata d’Ufficio



Coppa Italia Promozione Gir.08 2ª Giornata



Don Bosco Spezia Calcio Colli Ortonovo Rinviata d’Ufficio



Tarros Sarzanese S.R.L. Forza e Coraggio Rinviata d’Ufficio