Coppa Italia Promozione, imprese di Don Bosco e Sammargheritese

La Spezia - Giocati ieri sera i primi due Quarti di Finale di Coppa Italia di Promozione. Grandi risultati per Don Bosco Spezia e Sammargheritese. I salesiani eliminano infatti la capolista Forza e Coraggio grazie alla doppietta decisiva di Benmoumen. Grande risultato anche per gli "orange" di mister Camisa che ribaltano lo svantaggio a firma di Sighieri, su rigore, della corazzata Goliardicapolis grazie alle reti di Mortola, Canella e Larizza. Le due formazioni si incroceranno in semifinale.



Tabellino



Forza e Coraggio - Don Bosco Spezia 1 - 2

Marcatori: 26° e 36° Benmoumen (D), 76° [Rig.] Alvisi (F)



FORZA CORAGGIO: Stradini, Di Biase, Fiorenza, Lenelli, Giordano, Arena, Cuccolo, Stella, Corvi, Drovandi, Alvisi. All. Gatti



DON BOSCO: Leccese, Rossi, Sivori, Conti, Selimi, Ibba, Gianardi, Vicini, Ruberto, Capasso, Benmoumen. All. Tornar



Goliardicapolis - Sammargheritese 1 - 3

Marcatori: 17° [Rig.] Sighieri (G), 31° Mortola (S), 56° Canella (S), 90° Larizza



GOLIARDICAPOLIS: Laganaro, Filippone, De Martini A., Bonadies, Ferrando, Scarantino, Cristiani, Bennati, Gatto, Sighieri, De Martini L. All. D'Asaro



SAMMARGHERITESE: Adamoli, Bosetti, Moladori, Ori, Di Carlo, Mortola, Gallio, Buffo, Canella, Paoletti, Amandolesi. All. Camisa