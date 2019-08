La Spezia - Gli orari, i campi e le possibili variazioni delle gare di Coppa Italia di Promozione



COPPA ITALIA PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 ORARI GARE – PRIMO TURNO – PRIMA GIORNATA DOMENICA 25.08.2019 – ORE 20.30







GIRONE "A"



Ventimigliacalcio - Dianese e Golfo 1923 “Morel (Sint.)” – Ventimiglia (IM)



Taggia - Camporosso Calcio “Marzocchini” – Taggia (IM)







GIRONE "B"



Bragno - Legino 1910 “P. Ponzo” – Bragno (SV)



Ceriale Progetto Calcio - Loanesi S.Francesco “F. Merlo” – Ceriale (SV)







GIRONE "C"



Varazze 1912 Don Bosco - Celle Ligure “Olmo/Ferro” – Celle Ligure ore 18.00



Veloce 1910 - Arenzano Football Club F. Levratto” – Savona (Loc. Zinola)







GIRONE "D"



Praese 1945 - F.S. Sestrese Calci 1919 “San Carlo” – Genova (Voltri) ore 18.00



Vallescrivia 2018 - Marassi 1965 “Ronco sint.” – Ronco Scrivia ore 17.30







GIRONE "E"



Serra Riccò 1971 - Little Club James “Negrotto” – Serra Riccò (GE) ore 18.00



Goliardicapolis 1993 - Via dell’Acciaio F.C. “San Desiderio” – Genova ore 18.00







GIRONE "F"



Sammargheritese 1903 - Fooball Club Bogliasco “Sen. Broccardi” – S.Margh. 24.08-18.00



Real Fieschi - Golfoparadisoproreccoc.A. “Comunale” – Cogorno (GE)







GIRONE "G"



Forza e Coraggio - Canaletto Sepor “A. Tanca” – La Spezia



Valdivara 5 Terre - Levanto Calcio “R. Colombo” – Beverino (SP)







GIRONE "H"



Don Bosco Spezia Calcio - Cadimare Calcio “Cimma” – La Spezia (Loc. Pagliari)



Colli Ortonovo - Magra Azzurri “Comunale” – Casteln. Magra ore 17.00











ORARI GARE – SECONDO TURNO – SECONDA GIORNATA DOMENICA 01.09.2019 – ORE 20.30



Eventuali variazioni sono in grassetto ed evidenziate







GIRONE "A"



Dianese e Golfo 1923 - Taggia “W. Marenco“ Diano Marina (IM)



Camporosso - Ventimigliacalcio “Comunale” Camporosso (IM) ore 18.00







GIRONE "B"



Legino 1910 - Ceriale Progetto Calcio “F. Ruffinengo” Legino (SV)



Loanesi S. Francesco - Bragno “De Vincenzi” Pietra Ligure (SV)







GIRONE "C"



Celle Ligure - Veloce 1910 “Olmo-Ferro” Celle Ligure (SV)



Arenzano Football Club - Varazze 1912 Don Bosco “N. Gambino” Arenzano (GE)







GIRONE "D"



F.S. Sestrese Calcio 1919 - Vallescrivia 2018 “G. Piccardo” Ge-(Borzoli) ore 18.00



Marassi 1965 - Praese 1945 “Grondona” Ge-Pontedecimo ore 17.30







GIRONE "E"



Via dell'Acciaio F.C. - Serra Riccò 1971 ”I. Ferrando” Genova (Cornigliano)



Little Club James - Goliardicapolis 1993 “XXV Aprile” Genova ore 18.30







GIRONE "F"



Football Club Bogliasco - Real Fieschi “R. Garrone” Bogliasco (GE)



Golfoparadisoprorecc.A. - Sammargheritese 1903 “S. Rocco” Recco (GE)







GIRONE "G"



Canaletto Sepor - Valdivara 5 Terre “A. Tanca” La Spezia



Levanto Calcio - Forza e Coraggio “R. Scaramuccia” Levanto (SP)







GIRONE "H"



Cadimare Calcio - Colli Ortonovo “D. Pieroni” La Spezia (La Pieve)



Magra Azzurri - Don Bosco Spezia Calcio “L. Camaiora” S. Stefano Magra (SP)











ORARI GARE – TERZO TURNO – TERZA GIORNATA DOMENICA 08.09.2019 – ORE 20.30



Eventuali variazioni sono in grassetto ed evidenziate







GIRONE "A"



Camporosso - Dianese e Golfo 1923 “Comunale” Camporosso (IM)



Ventimigliacalcio - Taggia “Morel (Sint.)” Ventimiglia (IM)







GIRONE "B"



Legino 1910 - Loanesi San Francesco “F. Ruffinengo” (Legino) 07.09.19 - ore 20.30



Ceriale Progetto Calcio - Bragno “F. Merlo” Ceriale (SV)







GIRONE "C"



Celle Ligure - Arenzano Football Club “Olmo-Ferro” Celle Ligure (SV)



Veloce 1910 - Varazze 1912 DonBosco “F. Levratto” Savona (Zinola)







GIRONE "D"



F.S. Sestrese Calcio 1919 - Marassi 1965 “G. Piccardo” Genova (Borzoli) ore 18.00



Vallescrivia 2018 - Praese 1945 “Ronco sint.” Ronco Scrivia (GE)







GIRONE "E"



Little Club James - Via dell'Acciaio F.C. XXV Aprile (Genova) ore 18.30



Goliardicapolis 1993 - Serra Riccò 1971 S. Desiderio Genova







GIRONE "F"



Football Club Bogliasco - Golfoparadisoproreccoc.a. “R. Garrone” Bogliasco (GE)



Real Fieschi - Sammargheritese 1903 “Comunale” Cogorno (GE)







GIRONE "G"



Canaletto Sepor - Levanto Calcio “A. Tanca” (La Spezia)



Valdivara 5 Terre - Forza e Coraggio “R. Colombo” Beverino (SP)







GIRONE "H"



Cadimare Calcio - Magra Azzurri “D. Pieroni” La Spezia (La Pieve)



Colli Ortonovo - Don Bosco Spezia Calcio “Comunale” Cast. Magra (SP)