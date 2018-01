Coppa Italia Promozione, ecco la prima finalista

Giocata nel pomeriggio la semifinale tra Alassio e Little Club G. Mora. Domani in programma l'altro match tra Angelo Baiardo e Cadimare da cui uscirà la seconda finalista

Quiliano - Si è giocata questo pomeriggio al "Picasso" di Quiliano la prima delle due semifinali di Coppa Italia di Promozione. A contendersi la finale ecco l'Alassio, forte formazione del Girone A, e il Little Club G. Mora formazione del Girone B rinvigorita dall'arrivo in panchina di mister Pandiscia che ha letteralmente svoltato la stagione per i rossoblu. Dopo un buon avvio della formazione genovese sono le "Vespe" di mister Di Latte a sbloccare il match al 19°: centro di Doffo per bomber Battaglia che insacca il vantaggio. Al 32° vicini al raddoppio i gialloneri con Belloro che con una grande parata devia sul palo la conclusione di Lupo. Cinque minuti dopo l'inizio della ripresa l'Alassio raddoppia con Brignoli che ribadisce in rete un suo precedente colpo di testa su azione d'angolo che era stato respinto da Belloro. Al 67° occasione per riaprirla per il Little Club G. Mora che si conquista un calcio di rigore assegnato per un fallo di Doffo. Dal dischetto Peso Peso con il mancino spiazza Moraglio insaccando l'1 - 2. Proprio al 90° la chiude il neo entrato Alfano che finalizza al meglio una ripartenza alassina chiusa dall'assist perfetto di Battaglia per il giovane classe '98. E' quindi l'Alassio la prima finalista di Coppa Italia di Promozione, la squadra giallonera centra così la sua quarta finale consecutiva in Coppa dopo quelle di III, II e I Categoria conquistante nei tre campionati precedenti. Domani si conoscerà il nome dell'altra finalista quando sul neutro di Casarza Ligure si incontreranno la capolista del girone B Angelo Baiardo e gli spezzini del Cadimare.



Tabellino



Alassio - Little Club G. Mora 3 - 1

Marcatori: 19° Battaglia (A), 49° Brignoli (A), 67° [Rig.] Peso (L), 89° Alfano (A)



Alassio: Moraglio, Doffo, Gerardi, Alò, Brignoli, Bisio, Fazio, Scaglione, Battaglia, Preci, Lupo. All. Di Latte

A disp.: Capelli, Sansalone, Ottonello, Greco, Auteri, Bergamini, Alfano.



Little Club G. Mora: Belloro, Gatto, Beninati, Corallo, Peso, Vignolo, Favilli, De Mattei, Gatto P., Sanni, Barabino. All. Pandiscia

A disp.: Ricci, Orlando, Noris, Iannelli, Terribile, Ramponi, Vergari.



Arbitro: Sig. Marchetti della Sez. AIA della Spezia

Assistenti: Sig. Accardo e Sig. Pampaloni entrambi della Sez. AIA della Spezia