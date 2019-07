Coppa Italia Promozione, ecco il calendario della 'prima giornata

COPPA ITALIA PROMOZIONE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020



MODALITA’ TECNICHE



Il 1^ turno, che si articolerà su 08 Quadrangolari designerà la qualificazione al 2° turno come in appresso: sarà dichiarata vincente del proprio girone ed accederà al 2° Turno la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio;



in caso di parità di punteggio tra due o più squadre si tiene conto, nell’ordine:



dei punti conseguiti negli scontri diretti tra le squadre interessate;



della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti tra le squadre interessate; della differenza tra reti segnate e subite nel corso del girone;



del maggior numero di reti segnate nel girone; del sorteggio.







Date di svolgimento Coppa Italia Promozione



Primo Turno – 8 quadrangolari per la Coppa Italia di Promozione, da disputarsi con gare di sola andata nelle seguenti date: 25 agosto, 01 e 08 settembre 2019.



Secondo Turno – gare uniche in campo neutro: mercoledì 30 ottobre 2019



Coppa Italia Promozione – Quarti di Finale;



Girone Q1: Vincente “Girone A” – Vincente “B”



Girone Q2: Vincente “Girone C” – Vincente “D”



Girone Q3: Vincente “Girone E” – Vincente “F”



Girone Q4: Vincente “Girone G” – Vincente “H”







Terzo Turno – gare uniche in campo neutro: domenica 05 gennaio 2020



Coppa Italia Promozione – Semifinali;



Girone S1: Vincente “Q1” – Vincente “Q2”



Girone S2: Vincente “Q3” – Vincente “Q4”







Quarto Turno – gara unica in campo neutro: domenica 03 maggio 2020



Coppa Italia Promozione – Finale.



Girone F1: Vincente “S1” – Vincente “S2”









ORARI GARE – PRIMO TURNO – PRIMA GIORNATA DOMENICA 25.08.2019 – ORE 20.30



Si pubblicano, a seguire, gli orari della prima giornata, eventuali richieste di modifiche agli stessi dovranno pervenire, in forma scritta e da parte di entrambe le Società interessate, entro mercoledì 21.08.2019 alle ore 17.00 all’indirizzo mail dell’Ufficio Programmazione Gare del Comitato Regionale Liguria: crliguria.campisportivi@lnd.it.







GIRONE "A"



Ventimigliacalcio - Dianese e Golfo 1923 “Morel (Sint.)” – Ventimiglia (IM)



Taggia - Camporosso “Marzocchini” – Taggia (IM)







GIRONE "B"



Bragno - Legino 1910 “P. Ponzo” – Bragno (SV)



Ceriale Progetto Calcio - Loanesi S.Francesco “F. Merlo” – Ceriale (SV)







GIRONE "C"



Varazze 1912 Don Bosco - Celle Ligure “Olmo/Ferro” – Celle Ligure (SV)



Veloce 1910 - Arenzano Football Club F. Levratto” – Savona (Loc. Zinola)







GIRONE "D"



Praese 1945 F.S. - Sestrese Calci 1919 “San Carlo” – Genova (Voltri)



Vallescrivia 2018 - Marassi 1965 “Ronco sint.” – Ronco Scrivia (GE)







GIRONE "E"



Serra Riccò 1971 - Little Club James “Negrotto” – Serra Riccò (GE)



Goliardicapolis 1993 - Via dell’Acciaio F.C. “San Desiderio” – Genova







GIRONE "F"



Sammargheritese 1903 - Fooball Club Bogliasco “Sen. Broccardi” – S.Margh. L. (GE)



Real Fieschi - Golfoparadisoproreccoc.A. “Comunale” – Cogorno (GE)







GIRONE "G"



Forza e Coraggio - Canaletto Sepor “A. Tanca” – La Spezia



Valdivara 5 Terre - Levanto Calcio “R. Colombo” – Beverino (SP)







GIRONE "H"



Don Bosco Spezia Calcio - Cadimare Calcio “Cimma” – La Spezia (Loc. Pagliari)



Colli Ortonovo - Magra Azzurri “Comunale” – Casteln. Magra (SP)