Coppa Italia Promozione, decise le due finaliste

Si sono disputate questo pomeriggio le gare di semifinale Taggia - Sestrese e Goliardicapolis - Rivasamba. Ecco chi ha conseguito l'accesso alla finalissima

La Spezia - Sarà Taggia - Rivasamba l'attesa finale di Coppa Italia di Promozione della Liguria. Le due finaliste hanno trionfato questo pomeriggio con identico punteggio all'inglese rispettivamente contro Sestrese e Goliardicapolis. I giallorossi hanno superato i "verde stellati" di Schiazza con le reti di Minighelli ad inizio ripresa e il rigore trasformato da Botti proprio al 90°. Per i "calafati" di mister Del Nero punteggio sbloccato dopo appena due giri di lancette dal colpo di testa di Busi su punizione di Costa e raddoppio a metà ripresa di Mazzino abile a risolvere a proprio favore una mischia in area di rigore. Proprio al 90° la Goliardicapolis colpiva un legno con Ferrando, ma il risultato non cambiava più.



Semifinali Coppa Italia Promozione della Liguria



Taggia - Sestrese 2 - 0

Marcatori: 51° Minighelli, 90° [Rig.] Botti



Taggia: Pronesti, Arduin, Di Fabrizio, Coluccio, Minghinelli, Fiuzzi, Botti, Rosso, Salmaso, Cuneo, Ravoncoli. All. Maiano

A disp.: Prato, Balbo, Cerbasi, Mangione, Pinasco, Codeglia, Sichi, Tarantola, Guirat.



Sestrese: Lo Vecchio, Lo Stanco, Tardanico, Raso, Ardinghi, Carlevaro, Cafferata, Federici, Gjoka, Akkari, Valcavi. All. Schiazza

A disp.: Rovetta, Andreoni, Camara, Salzano, Carvelli, Centurione, Sattin, Ramponi, Libbi.





Goliardicapolis - Rivasamba 0 - 2

Marcatori: 2° Busi, 26° Mazzino



Goliardicapolis: Pedrazzetti, Cabras, Arlandini M., Manzi, Ferrando, Owusu (58' Filippone), De Martini, Bonadies, Siciliano (46' Sarno), Sighieri (76' Galliano), Incerti. All. D'Asaro



Rivasamba: Assalino, Porro, Sanna, Busi (85' Guaitoli), Di Carlo (81' Del Nero), Mazzino, Capalbo (76' Capelli), Cilia, Salano (53' Marasco), Costa (78' Tuvo), Fontana. All. Del Nero.