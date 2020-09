Coppa Italia Promozione, al Vallescrivia il big match con il Marassi.

I risultati delle partite che si sono potute disputare nella prima giornata della Coppa Italia di Promozione della Liguria.



Coppa Italia Promozione Gir. 5



Vallescrivia - Marassi 1 - 0 (83° Vaccaro)



Vallescrivia: Secondelli, Momi, Botteghin, Watara, Zanovello, Vaccaro, Tosonotti, Leto, Molon, Fassone, Rizzo. All. Amirante

Marassi: Lusardi, Pedetta, Matarozzo, Occhipinti, Rebecchi, Aprile, Repetto, Prestanizzi, Galleri, Casella, Pondaco



Girone 6



Golfo Paradiso PRCA - Real Fieschi 1-0 (18° Righetti)



Golfo Paradiso: Calori, Cabona, Ventriglia, Sanguineti, Maura, Bacigalupo, Musico, Busi, Mosto, Malatesta, Righetti. All. Foppiano



Real Fieschi: Gaccioli, Chiarabini, Fugazzi, Franceschi, Mangini, Cogozzo, Domenghini, Atzori, Biancardi, Picasso, Spalletta.



Sammargheritese 1903 - Bogliasco 0-2 (88' e 93' Cappelletti)



Sammargheritese: Adamoli, Sciandra, Moladori, Caselli, Battaglia Busacca, Mortola, Dapelo, Amandolesi, Grilli, Gallio, Bonelli.



Bogliasco: Valenti, Origlia, Altamore, Maghamifar, Manzi, Velati, Del Vecchio, Allocca, Pintus. All. Poggi



GIRONE 7



Follo San Martino - Magra Azzurri - RINVIATA



Valdivara 5 Terre - Levanto Calcio - RINVIATA



GIRONE 8



Colli Ortonovo - Tarros Sarzanese - RINVIATA



Forza e Coraggio - Don Bosco Spezia - RINVIATA