Coppa Italia Promozione, Valletta show al Camaiora

Santo Stefano Magra - Disputato questo pomeriggio un anticipo della II giornata dei gironi della Coppa Italia di Promozione della Liguria. In campo per un derby spezzino Magra Azzurri e Don Bosco Spezia. Al 19° partita sbloccata dall'autorete di Capetta che anticipa Capasso sul centro di Flagiello, ma infila il suo portiere Pietra. Pari poco dopo la mezzora con Leonini che appoggia nella porta sguarnita il perfetto assist di Mezzani a seguito di una grande azione del difensore. Salesiani che si riportano avanti cinque minuti dopo con Mattia Valletta che insacca dopo essere scattato sulla verticale di capitan Ferdani. Ripresa e Leonini fa subito doppietta involandosi verso la porta di Vannucci dopo aver portato via il pallone a Selimi. "Blues" che operano il sorpasso all'ora di gioco: ripartenza dello scatenato Leonini, palla a Romiti che contrasta con Bernadini, servizio fortuito a Valentini che fa 3 - 2. Finita qui? Neanche per sogno perchè in un match da difese ballerine il Don Bosco Spezia ha ancora la forza di ribaltarla nuovamente. Al 74° pallone in verticale dell'ex Fezzanese Capasso per Mattia Valletta il cui diagonale è imparabile per Pietra. Lo stesso Valletta che chiude la sua fantastica tripletta cinque minuti dopo infilando ancora Pietra sul perfetto passaggio di Maggiore. La partita di un Valletta debordante continua in positivo all'86° quando l'esterno offensivo di Tarasconi si conquista un calcio di rigore che Maggiore trasforma per il definitivo 3 - 5. Don Bosco che, dopo la sconfitta con il Cadimare, raggiunge a quota tre punti il Magra Azzurri che nella prima partita del girone aveva battuto il Colli Ortonovo.



Tabellino



Magra Azzurri - Don Bosco Spezia 3 - 5

Marcatori: 19° aut. Capetta (D), 33° e 49° Leonini (M), 37°, 74° e 79° Valletta (D), 60° Valentini (M), 86° [Rig.] Maggiore (D)



Magra Azzurri: Pietra, Castellanotti, Capetta, Mezzani, Valentini, Cerri, Leonini, Romiti, Salamina, Del Padrone, Cariati. All. Strata



Don Bosco Spezia Vannucci, Bernardini, Laghezza, Selimi, Raggi, Vicini, Capasso, Flagiello, Maggiore, Ferdani, Valletta. All. Tarasconi