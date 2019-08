Coppa Italia Promozione, Valdivara batte Levanto in nove uomini

La Spezia - In campo ovviamente anche la Coppa Italia per formazioni di Promozione. Nel Girone C tris del Vallescrivia al Marassi. Vantaggio locale con Bondelli, pareggio di Molon, poi Cardini sigla il 2 - 1 dopo aver colpito anche la traversa in precedenza su calcio di punizione diretto. Tris di El Atiki M. Nel Girone E fa subito la voce grossa la Goliardicapolis che, pur priva di bomber Mura, cala il tris sul Via dell'Acciaio e raggiunge in testa il Little Club James che nel pomeriggio superava di misura il Serra Riccò. Nel Girone F il Golfo Paradiso PRCA si impone di misura in casa del Real Fieschi. Nel Girone G gran tris di un'ottima Forza e Coraggio che trascinata da Cuccolo, Alvisi ed Esposito piega la resistenza del Canaletto. Graziotti in testa insieme al Valdivara 5 Terre che superano di misura il Levanto Calcio grazie alla rete di Naclerio e resistono quando si ritrovano in doppia inferiorità numerica per le espulsioni di Barrow e capitan Belforti. Nel Girone H tris Cadimare, guidato in panchina da Parodi per via della squalifica di Buccellato, al Don Bosco Spezia: la sblocca il fresco ex di turno Pannone, poi ecco la doppietta di Lunghi. Nel pomeriggio tris del Magra Azzurri in casa del Colli Ortonovo. Blues avanti al 32° con un rasoterra di Morettini, quattro minuti dopo traversa di Verona. Punteggio rimpinguato nel finale con il neo acquisto Del Padrone che segna direttamente da calcio d'angolo sorprendendo Blandi e tris dell'altro neo acquisto Cariati che di testa incorna imparabilmente un corner. "Pirati" e "Blues" in testa con 3 punti.



Tabellini



Vallescrivia - Marassi 3 - 1

Marcatori: 7° Bondelli (V), 40° Molon (M), 65° Cardini (V), 89° El Atiki M. (V)



Vallescrivia: Secondelli, El Atiki M., Botteghin, Matranga, El Atiki A., Leto, Mazzolini, Vaccaro, Molon, Cardini, Vicini. All. Carminati.

Marassi: Firpo, Raso, Robotti Gabriele, Bondelli, Da Ronch, Robotti Matteo, Stradi, Stefanzl, Owusu, Olanda, Cavallino. All. Repetti.



Goliardicapolis - Via dell'Acciaio 3 - 0

Marcatori: 55° De Martini, 76° Siciliano, 89° Dotto



Goliardicapolis: Mosetti, Cabras, De Martini A., Bonadies (46' Ferrando), Pereyra, Dotto, Bennati (63' Doria), Scarantino, Gatto (77' Ranasinghe), Sighieri (46' Siciliano), De Martini L. (all. D'Asaro). (a disp. Laganaro, Siciliano, Ferrando, Manzi, Doria, Cristiani, Ranasinghe, Filippone, Rissolio).

Via dell'Acciaio: Carbone, De Gaetano, Ciminelli, Iacopino, Orero, Giuggioloni (46' Montecucco), Chiarabini (88' Napoli), Guelfi L., Falsini, Termini (80' Pozzati), Costa (59' Poggioli). (a disp. Caselli Viteri Abarca, Vartuca, Montecucco, Pozzati, Spadaro, Napoli, Girone, Poggioli).



Serra Riccò - Little Club James 0 - 1

Marcatore: 81° Sanni



Serra Riccò: Lucchetti, Guidetti, Perdelli, Burdo Federico, Bricchi, Boccardo, Re Gabriele, Gazzo, Lobascio, Rizzo, Draghici. All. Arecco.

Little Club: Corallo Francesco, Gonano, Nardo, Corallo Luca, Vignolo, Watara, Crosetti, De Mattei, Zaami, Sanni, Alagona. All. Di Somma.



Arbitro: Celeste Bello della Spezia.



Real Fieschi - Golfo Paradiso PRCA 1 - 2

Marcatori: Ruffino (R), Massaro (G), Cilia (G)



Real Fieschi: Ghirlanda, Pecaj, Groppo, Salvatori, Dondero, Bacigalupo, Rugari, Ruffino, Mosto, Asimi, Selva. All. Paglia

Golfo Paradiso PRCA: Gaccioli, Spena, Maura, Cerrone, Canepa, Malatesta, Battaglia, Aprile, Cilia, Monticone, Massaro. All. Foppiano



Forza e Coraggio - Canaletto 3 - 0

Marcatori: Esposito, Pesare, Cuccolo



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, De Biase, Amorfini, Pesare, Giordano, Barabino, Cuccolo, Stella, Alvisi, Esposito, Vigna. All. Bottigliero

Canaletto: Bertagna, Pasini, Sanguinetti, Antonelli, Fazio, Becci, Campagni, Marozzi, Patricelli, Poli, Marte. All. Bastianelli



Valdivara 5 Terre - Levanto Calcio 1-0

Marcatore: Naclerio Matteo



Note: espulsi Barrow (V) e Belforti (V)



Valdivara 5 Terre: Brozzo, Barrow, Polani, Naclerio M., Bocchia, Bertonati, Taddei, Belforti, Naclerio A., Simonini, Ciuffardi. All. Priano

Levanto: Zito, Rezzano, Nicora, Bertano, Mozzachiodi, Barilari, Romano, Sassarini, Marasco, Righetti, Caridi. All. Agata



Don Bosco Spezia - Cadimare 0 - 3

Marcatori: Pannone, Lunghi, Lunghi



Don Bosco Spezia: Vannucci, Rossi, Laghezza, Dadà, Selimi, Ibba, Valletta, Nicolini, Maggiore, Ferdani, Bertocchi. All. Tarasconi

Cadimare: Sarti, Costa, Vigiani, Cutugno, Rossi, Moussavi, Del Santo, Imperatore, Pannone, Lunghi, Giannini. All. Buccellato, squalificato, in panchina Parodi



Colli Ortonovo - Magra Azzurri 0 - 3

Marcatori: 32' Morettini, 87' Del Padrone, 92' Cariati.



Colli Ortonovo: Blandi, Leonardi (46' Ferulli), Lorenzini (83' Giovanelli), Palagi, Gambino, Bonelli, Verona (65' Mancuso), Cucurnia Nicolò, Ninotti (46' Panico), Musetti (71' Del Bravo), Vaccino. (a disp. Coppelli, Giovanelli, Ceccarelli, Del Bravo, Ferulli, Calistri, Panico, Molinari, Mancuso). All. Cucurnia Paolo

Magra Azzurri: Pietra, Castellanotti (76' Pellegri), Capetta, Mezzani, Valentini, Cerri (63' Boni), Leonini (88' Lugli), Romiti, Cariati, Salamina (53' Casassa), Morettini (48' Del Padrone). (a disp. Puglia, Rossini, Casassa, Del Padrone, Lugli, Boni, Pellegri). All. Strata Stefano



G.L.