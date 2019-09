Coppa Italia Promozione, Levanto di rigore supera la Forza e Coraggio

La Spezia - Rodriguez decide in favore del Canaletto la sfida al Valdivara. Levanto Calcio di rigore sulla Forza e Coraggio. Pari tra Cadimare e un mai domo Colli Ortonovo. La Sammargheritese vince in trasferta sul campo del Golfo Paradiso PRCA. Doppio Lobascio e il Serra Riccò stende a domicilio il Via dell'Acciaio.



GIRONE D



Marassi - Praese 2 - 4

Marcatori: 21°, 75° e 90° Rossi (P), 64° [Rig.] Brema (M), 67° Vulpes (M), 70° [Rig.] Minardi (P)



GIRONE E



Via dell'Acciaio - Serra Riccò 0 - 2 (22° e 76° Lobascio)



Little Club James - Goliardicapolis 0 - 2

Marcatori: 8° Siciliano, 62° Sighieri



Classifica: Goliardicapolis 6, Serra Riccò 3, Via dell'Acciaio 3, Little Club James 0



GIRONE F



Bogliasco - Real Fieschi 1 - 1

Marcatori: 21° [Rig.] Mosto (R), 80° Origlia (B)



Golfo PRCA - Sammargheritese 1 - 2 (Monticone; Gambarelli, Dapelo)



Classifica: Bogliasco 4, Sammargheritese 3, Golfo Paradiso PRCA 3, Real Fieschi 1



GIRONE G



Canaletto - Valdivara 5 Terre 1 - 0 (32° Rodriguez)

Levanto Calcio - Forza e Coraggio 2 - 0 (30° [Rig.] Romano, 85° [Rig.] Marasco)



Classifica: Levanto 3, Valdivara 5 Terre 3, Canaletto 3, Forza e Coraggio 3



GIRONE H



Cadimare - Colli Ortonovo 2 - 2 (10° Panico, 32° e 43° [Rig.] Pannone, 68° Musetti)



Classifica: Cadimare 4, Magra Azzurri 3, Don Bosco Spezia 3, Colli Ortonovo 1



G.L.