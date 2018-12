Coppa Italia Promozione, Epifania tempo di semifinali

A Quiliano ecco Taggia - Sestrese, mentre per il Girone B si affronteranno Goliardicapolis e Rivasamba

La Spezia - Sempre per il giorno dell'Epifania si disputeranno anche le due semifinali, in gara unica su campo neutro, per la Coppa Italia di Promozione ligure. All' "Andrea Picasso" di Quiliano di fronte Taggia e Sestrese, mentre al "Macera" di Rapallo ecco Goliardicapolis - Rivasamba



Taggia – Sestrese (“Andrea Picasso” – Quiliano)



Goliardicapolis – Rivasamba (“Macera” – Rapallo)



In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’arbitro procederà a far eseguire i “calci di rigore” secondo la normativa vigente.