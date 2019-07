Continuano i ritorni alla Sammargheritese

Santa Margherita Ligure - Continuano i graditi ritorni in casa Sammargheritese. Dopo aver riabbracciato il giovane centrocampista con il vizio del gol Gambarelli, rientrato dalla Rivarolese, altri due giocatori si vestono nuovamente di "orange". Si tratta del difensore classe '92 Manuel Buffo prelevato dal Rivasamba che aveva già vestito la maglia della Samm nel biennio 2013/2015 in Eccellenza. In seguito eccolo, sempre in Eccellenza, con Sestrese e Rapallo Ruentes. L'ultimo gradito ritorno, come anticipato anche da Calcio Spezzino, è quello dell'ex capitano "calafato" Saverio Di Carlo esperto centrale difensivo classe '87 che proprio con Buffo ha conquistato quest'anno al Rivasamba la promozione in Eccellenza tramite i Play - Off e vinto la Coppa Italia di categoria nella finale del "Faraggiana" di Albissola Marina. Di Carlo ha vestito la maglia degli "orange" in Eccellenza per quattro stagioni, dal 2013 al 2017, realizzando anche cinque reti. Per lui esperienze anche in Serie D alla Lavagnese.



G.L.