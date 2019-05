Consoli: "Sei anni con la Forza e Coraggio che ricorderò e porterò sempre con me"

L'ormai ex allenatore delle Furie Rosse ripercorre i suoi sei anni alla guida del sodalizio delle Grazie. "Rammarico? La finale di Coppa Italia persa" "Tutti i ragazzi che ho avuto sono stati esemplari sotto la mia guida"

Portovenere - Ieri la notizia della separazione ufficiale tra la Forza e Coraggio e mister Marco Consoli (nella foto di Simone Frantulli, ndr). Un connubio fruttifero per entrambe le parti durato per ben sei stagioni dove la squadra delle "Furie Rosse" graziotte è passata dai campi della II Categoria a quelli della Promozione partecipando anche ai Play - Off per salire in Eccellenza e conquistando una finale di Coppa Italia. Oggi abbiamo voluto invitare nella nostra virtuale sala stampa l'ormai ex allenatore rossobianco per porgergli qualche domanda.



Ieri si è conclusa per lei un'esperienza durata sei anni sulla panchina della Forza e Coraggio. A quale stagione rimarrà maggiormente legato?



“Tutte le stagioni le ricorderò e le porterò sempre con me perché in II Categoria abbiamo centrato l’obbiettivo del salto al campionato superiore, nell’unico anno di I Categoria siamo subito saliti in Promozione dove, in seguito, abbiamo affrontato tre stagioni positive. La prima ci ha portato ad uno storico Play - Off, le altre a due meritate salvezze."



Ha qualche rammarico nei suoi sei anni alla guida del sodalizio graziotto?



“Il rammarico più grande è sicuramente quello della sconfitta in finale di Coppa Italia di Promozione contro il Legino. Abbiamo perso contro una squadra, a mio modo di vedere, inferiore tecnicamente, ma abile a beneficiare di un’espulsione che ha condizionato il risultato. Ad armi pari, probabilmente, avremmo portato a casa la coppa. Questo vale per i risultati, mentre a livello di rosa sono due i miei più grandi crucci. Uno è Mattia Bottari che purtroppo ho avuto a disposizione solo per metà stagione visto che ha poi deciso di lasciare la nostra società, ma del quale ho apprezzato le doti tecniche e atletiche. L'altro Simone Biloni che purtroppo ho allenato solo nella parte finale della carriera, ma che avrei avuto il piacere di allenare nel pieno della sua attività."



Tra i giocatori che sono passati sotto la sua guida tecnica ne ricorda qualcuno in modo particolare?



"Tutti i ragazzi che ho allenato sono stati esemplari, anche se sicuramente alcuni sotto la mia gestione sono stati davvero determinati. Nell’anno della promozione dalla II alla I Categoria non posso non menzionare Bertanelli che con i suoi gol ci ha trascinati alla promozione, nell’anno della I Categoria Noga e Bariti sono stati superlativi, mentre in Promozione Palagi, Esposito, Mozzachiodi, Campagni, Amorfini e Pesare mi hanno dato molto. Ma un plauso va davvero a tutti i ragazzi, anche a chi non ho menzionato non certo per demerito anche perché ho imparato qualcosa da ognuno di loro."



Prima di salutarci vuole aggiungere qualcos'altro?



"Sì, ci tengo a ringraziare per la fiducia datami in questi anni i due presidenti Massimo Borghini e Franco Carassale, i direttori sportivi Arena Fabio e Daniele Ravenna per le rose che mi hanno sempre messo a disposizione, i dirigenti che sono sempre stati al mio fianco e tutto il mio staff tecnico. Un ringraziamento va anche a te e a Calcio Spezzino che mi ha permesso di salutare pubblicamente tutti i miei ex giocatori e la "famiglia" della Forza e Coraggio."