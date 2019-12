Colpo per l'attacco del Valdivara: preso Suso!

Beverino - E' Suso il colpo da novanta per l'attacco del Valdivara 5 Terre! No, non stiamo parlando del mancino che veste la casacca del Milan, ma di Kemo Suso centravanti classe '98 prelevato dalla Polisportiva Olympia Agnonese. In precedenza Suso ha militato in Serie D vestendo la maglia del Gravina in tre occasioni.



Le prime dichiarazioni del nuovo elemento della rosa di mister Priano: "Ringrazio la società e il direttore sportivo Gianni Basso per avermi concesso questa grande opportunità. Sono certo che con il lavoro possiamo disputare una buona stagione".



G.L.