Colpo in mediana per la Sammargheritese

Santa Margherita Ligure - Colpo di mercato per la Sammargheritese che si assicura le prestazioni di un centrocampista di assoluto valore come Filippo Gambarelli che rientra in arancione, dove in due tornei mise a segno complessivamente 7 marcature, dopo una sola stagione in Eccellenza con la casacca della Rivarolese con cui nello scorso campionato ha realizzato due reti. In precedenza lo si ricorda anche al Ligorna in Serie D. Di seguito il comunicato ufficiale del club di Santa Margherita Ligure.



"L’ A.C.D. Sammargheritese 1903 ha il piacere di comunicare ufficialmente di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Filippo Gambarelli. Con la firma arancione, si sono definitamente spenti tutti i tentativi da parte di molte società di Eccellenza e Promozione di assicurarsi il giovane calciatore, l’anno scorso protagonista di un ottimo campionato tra le fila della Rivarolese. Per Gambarelli, classe 98, è un ritorno a Santa Margherita, dato che aveva già vestito la casacca arancione nella stagione 16/17 e 17/18 collezionando 41 presenze."