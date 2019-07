Genova - Nuovo importante rinforzo per il neo promosso Marassi. La formazione genovese inserita nel Girone B di Promozione della Liguria si sarebbe infatti aggiudicata le prestazioni del forte mediano Derrick Owusu Ansah prelevandolo dalla Goliardicapolis. Il giocatore ghanese in passato ha militato in Promozione anche con la maglia del Rivasamba e in Serie D con Sestri Levante e RapalloBogliasco. Sicuramente un grosso calibro messo a disposizione dalla dirigenza per la matricola neo promossa.