Colpo Borzoli, preso un bomber importante

Arriva dall'Angelo Baiardo per vestire la maglia della neo promossa in Promozione

Grosso colpo di mercato del neo promosso Borzoli che si assicura le prestazioni sportive di un bomber prolifico come l'ex Angelo Baiardo Denis Provenzano. L'accordo tra le due parti verrà ratificato mercoledì all'apertura ufficiale delle liste di trasferimento. Ecco intanto il comunicato della società.



«Il GSD BORZOLI comunica di aver trovato l’ accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con il forte esterno offensivo Denis Provenzano. In attesa delle firme ufficiali auguriamo a Denis di ripetere le grandi prestazioni fatte con la maglia del Baiardo. Benvenuto Denis»