Colpaccio in attacco per il Marassi

Genova - Gran bel colpo di mercato per il Marassi che comunica di aver ingaggiato il forte attaccante Simone Balestrino proveniente dal Campomorone Sant'Olcese quinto in classifica nel torneo di Eccellenza. In bianco azzurro era oramai chiuso con l'arrivo del super bomber Gandolfo dal Sestri Levante, tripletta all'esordio in maglia bianco azzurra, che era andato a formare insieme a capitan Curabba la nuova coppia gol di mister Pirovano.



In Promozione Balestrino è una sicurezza in quanto a reti messe a segno, basti pensare al biennio passato all'Athletic Club Liberi con 29 gol o la sua prima annata al Campomorone chiusa a 18 segnature stagionali. In questo inizio di stagione in Eccellenza una rete messa a segno dal classe '93 che promette di formare una coppia d'attacco veramente interessante insieme a Samuele Ghiglia. In Promozione ha vestito anche le maglie di Voltrese, per due stagioni, e Amicizia Lagaccio, mentre in Eccellenza ha indossato la casacca del Bogliasco.