Colpaccio difensivo per la Forza e Coraggio

Come anticipato da Calcio Spezzino i graziotti di Bottigliero si assicurano un centrale di difesa con esperienze in Serie B e C è che in passato ha vinto anche l’anno Serie D

Portovenere - Colpo grosso della Forza e Coraggio che, come anticipato da Calcio Spezzino, rinforza il proprio reparto difensivo con l’arrivo di Nicoló Barabino. Il giocatore nell’ultima stagione ha vestito in Eccellenza la maglia del Rapallo Ruentes. Classe ‘88, in carriera vanta esperienza molto importanti avendo vestito in Serie B la maglia dello Spezia Calcio e in Serie C quella della Valenzana. La sua carriera è poi proseguita in Serie D con Sarzanese, Borgomanero, Viareggio e Sporting Bellinzagoncon cui ha vinto il campionato. In Eccellenza lo si ricorda, oltre che a Rapallo, con Vigevano, Pro Settimo & Eureka e Pavia. Per lui sarà quindi l’esordio assoluto in Promozione.



Queste le parole del Preparatore Atletico Daniele Ravenna: "Nicolò è un ragazzo che conosco bene anche al di fuori del campo. E' una persona seria ed un ragazzo meraviglioso. Le sue qualità non si discutono e siamo felici ed orgogliosi che sia dei nostri per la stagione che partirà a breve."