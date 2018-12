Classifica marcatori: Gandolfo guarda tutti dall'alto

13 reti per il bomber del Real Fieschi che deve recuperare una partita seguito da Massaro del Golfo Paradiso PRCA e Marasco del Rivasamba. Primo degli spezzini Pannone del Don Bosco Spezia seguito da Costa del Canaletto

La Spezia - A guidare la classifica marcatori del Girone B di Promozione ligure rimane il super bomber del Real Fieschi Giacomo Gandolfo con 13 reti messe a segno in altrettante partite disputate e in attesa di rimpinguare il proprio bottino nel recupero dell'Epifania con il Burlando. Seconda piazza a quota 12 per Daniele Massaro del Golfo Paradiso PRCA, mentre in terza posizione in doppia cifra uno spezzino acquisito come Gennaro Marasco bomber della capolista Rivasamba. Il primo dei marcatori di formazioni spezzine è Antonio Pannone miglior marcatore del Don Bosco Spezia con le sue 8 reti stagionali. Con la doppietta dell'ultima giornata è salito a 7 gol Federico Costa attaccante del Canaletto Sepor che ha raggiunto Filippo Dapelo, una delle poche note liete della Burlando in questa stagione e Stefano Cagliani dell'Athletic Club Liberi.



Classifica Marcatori Girone B Promozione Ligure



13 GANDOLFO (Real Fieschi)



12 MASSARO (Golfo Paradiso PRCA)



10 MARASCO (Rivasamba)



8 Pannone (Don Bosco Spezia)



7 Federico Costa (Canaletto Sepor)

7 Dapelo (Burlando)

7 Cagliani (Athletic Club Liberi)



6 Ruffino (Real Fieschi)

6 Raiola (Little Club G. Mora)

6 Grosso e Del Vecchio (Athletic Club Liberi)

6 Monticone (Golfo Paradiso PRCA) [4 reti messe a segno con la Goliardicapolis, ndr]



5 Dell'Ovo (Cadimare)

5 Ferdani (Don Bosco Spezia)

5 Campagni (Forza e Coraggio)