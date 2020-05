Clamoroso alla Sammargheritese, dopo 10 anni è separazione con Camisa

Santa Margherita Ligure - Notizia che ha del clamoroso in casa Sammargheritese. Dopo la stagione appena conclusa con l'interruzione anticipata a causa della pandemia da Covid-19 si interrompe uno storico matrimonio calcistico della Liguria ossia quella con il tecnico Marco Camisa che per dieci anni aveva occupato la panchina del "Broccardi" per guidare gli "orange". In questa decade Camisa non ha solo svolto il ruolo di allenatore, ma anche quello di Direttore Sportivo, segretario, magazziniere e Responsabile del Settore Giovanile.



Questo il Comunicato Ufficiale della Sammargheritese:



"La Acd Sammargheritese 1903 ufficializza la risoluzione del rapporto con Mister Marco Camisa. E’ stato compiuto un lungo percorso insieme, durante il quale sono stati raggiunti risultati importanti ed insperati, principalmente grazie alla preparazione, al carattere e alla passione di Mister Camisa.

I sette anni consecutivi in Eccellenza e la vittoria della Coppa Italia nella finale con la Sestrese ne sono un chiaro esempio. Camisa rappresenta a tutti gli effetti la “storia” recente della Sammargheritese, motivo per cui i ringraziamenti non sono meramente formali, ma sono profondi e sinceri.

La Sammargheritese è consapevole di compiere una scelta pesante, difficile e coraggiosa, specie di fronte ad una stagione di svolta, come quella che si presenterà nella fase di post-emergenza sanitaria.

Lo fa, non per rinnegare il passato - perché crediamo fermamente che sia ancora il migliore tra i dilettanti - ma per una esigenza di rinnovamento generazionale, dopo 13 anni di guida ininterrotta della prima squadra.

Si cambia per guardare avanti, per esplorare strade diverse e vivere nuovi entusiasmi. La passione per il calcio si nutre anche di questo. L’auspicio, altrettanto sincero, è di continuare a vedere Marco Camisa a bordo campo, alla guida di una squadra che possa dargli la possibilità di esprimersi al meglio, puntando – se possibile – a raggiungere traguardi addirittura più elevati. Il passato non si cancella. Resta indelebile. Grazie Marco.



Il Direttivo della Sammargheritese"



Ora si fa già il nome del possibile sostituto e in casa Sammargheritese sembra si punti tutto su mister Alessandro Giacobbe, già vice di Camisa in questa stagione fino all'interruzione della stessa a fine febbraio ed ex giocatore della Samm ai tempi di Fossati.



G.L.