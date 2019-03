Clamoroso al Rivasamba: torna Del Nero

La società calafata torna sui suoi passi e dopo il pesante tracollo di ieri in casa del Campomorone solleva dall'incarico Dagnino. Per l'ex tecnico di Lavagnese e Sestri Levante solo quattro partite ufficiali. Le dichiarazioni del D.g. Ameri

Sestri Levante - Notizia che ha del clamoroso. Il Rivasamba, dopo la brutta prestazione e sonora sconfitta per 4 - 2 maturata ieri in casa del Campomorone Sant'Olcese, torna sui suoi passi e solleva dall'incarico l'allenatore Dagnino richiamando in panchina mister Davide Del Nero che aveva guidato la squadra "calafata" fin dall'inizio della stagione. L'ex tecnico di Lavagnese e Sestri Levante ha quindi potuto sedere sulla panchina del Rivasamba per sole quattro partite. "Mister Dagnino ci ha palesato qualche dubbio sulla reale possibilità per lui della squadra di raggiungere il campionato superiore tramite i Play - Off." - dichiara a Calcio Spezzino il D.g. Simone Ameri - "Per noi l'obiettivo promozione in Eccellenza, anche attraverso i Play - Off, rimane l'obbiettivo stagionale da raggiungere. Preso atto dei suoi dubbi abbiamo deciso di richiamare mister Del Nero. Torniamo sulle scelte iniziali, guai a discutere un allenatore come Del Nero e vediamo ora di raddrizzare con lui questa stagione." La sconfitta contro il Campomorone è costata al club di Sestri Levante il terzo posto in solitaria venendo affiancato a pari merito dagli spezzini del Cadimare, mentre la capolista Athletic Club Liberi dista ora 5 lunghezze quando al termine della stagione mancano quattro partite.



L.G.