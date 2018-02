Cantoni impatta su rigore, le "Furie Rosse" frenano l'Athletic capolista

Prova solida della rimaneggiata squadra graziotta in casa degli albarini dell'Athletic Club Liberi. Ottima prova del giovane Stefanelli che si conquista anche il rigore decisivo

Bogliasco (GE) - Grande prova di carattere per una Forza e Coraggio che ridotta ai minimi termini a causa di infortuni e squalifiche, impone il pari alla capolista Athletic Club Liberi di mister Mariani. Anche in questa occasione le "Furie Rosse" hanno dimostrato la loro capacità nel rendere difficile la Domenica a squadre di notevole caratura. I ragazzi di mister Consoli, reduci dalla prova opaca con conseguente sconfitta di Domenica scorsa in casa con il Casarza, si prendono una bella rivincita ritrovando un gioco pulito e facendo la voce grossa in un campo dove pochissime squadre hanno portato via punti. Mariani conferma il fortissimo tridente formato da Fassone - Ilardo - Grezzi, corsia difensiva di destra per una vecchia conoscenza dello spezzino come l'ex Fezzanese Bagnato, a dire il vero non troppo fortunato nella sua esperienza in maglia "Verde". In mediana i punti fermi degli albarini sono Di Pietro ed Aprile, mentre la difesa della porta è affidata a Bartoletti. Ridotto ai minimi termini l'attacco graziotto con Pesare e Macera a provare a creare pericoli ai locali, in mediana si rivede dal primo minuto Palagi. Difesa in cui scendono in campo dal 1' minuto i giovani Giancola (2000) e Milone ('99).

In cronaca, a rompere la fase di studio è la squadra spezzina quando all'8° il giovane centrocampista rosso bianco Stefanelli prova con una conclusione dalla distanza ad impensierire il forte estremo difensore locale. I ragazzi di Mariani reagiscono al 15° con Grezzi che prova la botta in porta da posizione defilata, ma alza troppo la mira e il pallone si perde sopra la traversa. Un minuto dopo cross di Accardo dalla sinistra per lo stesso Grezzi che dal cuore dell'area spreca clamorosamente mandando sul fondo. Al 18° Macera difende bene palla in mezzo a tre uomini al limite dell'area prima di riuscire a girarsi e scaricare un destro che termina però sul fondo senza dare preoccupazioni a Bartoletti. Al 30° sono gli spezzini a sfiorare il vantaggio: Bianchi scappa via sulla destra e serve Pesare in mezzo all'area con il diagonale destro del fantasista spezzino che esce di un nulla a lato del palo destro di Bartoletti apparso battuto nella circostanza. Al 40° azione personale di Grezzi sulla sinistra, ma il pericoloso cross del forte giocatore genovese è sbrogliato da Mozzachiodi in uscita. Nessuna rete quindi nella prima frazione e al riposo tabellino ancora immacolato.

Nella ripresa al 63° Athletic in vantaggio: calcio d'angolo dalla sinistra sul quale si avventa Di Pietro che porta su calcio d'angolo di Aprile, a perdersi il capitano locale è Fregosi. Capolista quindi avanti con uno schema oramai consolidato da anni per la squadra di Mariani che poco dopo si gioca la carta Grosso, portiere di ruolo, ma sceso in Promozione nelle vesti di centravanti che va a sostituire Grezzi. Al 73° monta la protesta locale per una presunta gomitata di Cantoni proprio a Di Pietro, ma l'arbitro fa ampi gesti di proseguire. Al 75° Athletic che ci prova con Ilardo che, servito da Fassone sceso sulla destra, calcia dal limite non trovando lo specchio della porta. Un minuto dopo Athletic pericoloso proprio con il neo entrato Grosso: buon controllo al limite, presa di posizione liberandosi di Giancola, ma la conclusione dell' ex portiere pur potente è troppo centrale e viene bloccata dal "collega" Mozzachiodi con facilità. All'80° FeC vicina al pari: schema da calcio piazzato con Campagni che libera al tiro Pesare sulla cui conclusione in spaccata è attento Bartoletti che evita letteralmente il pareggio con un grande intervento. All' 85° il neo entrato Cantoni, unico cambio effettuato in casa spezzina, ruba palla sulla sinistra e si accentra, ma il mancino del bomber rossobianco si spegne sul fondo. Al 92° la Forza e Coraggio trova il meritato pari: sugli sviluppi di un corner Stefanelli viene atterrato e per il direttore di gara si tratta di calcio di rigore. Dal dischetto Cantoni firma il gol dell'1-1. C'è ancora tempo per l'espulsione di Cataldo tra i locali con il giocatore che esagera nelle proteste e viene allontanato dal Direttore di Gara. Gran punto per la formazione di mister Consoli in casa della capolista che invece vede avvicinarsi a un punto di distanza le dirette inseguitrici Golfo Paradiso Prorecco Camogli e Angelo Baiardo e a due punti il Rivasamba. Migliore in campo il giovane centrocampista Stefanelli che offre una prestazione di qualità e quantità facendosi notare sia in fase difensiva che in fase offensiva. Rende la Domenica difficile al forte centrocampo dell'Athletic andando a pressare su ogni pallone e nel finale conquista con mestiere un prezioso calcio di rigore che risulterà determinante ai fini del risultato.



Tabellino



Athletic Club Liberi - Forza e Coraggio 1-1

Marcatori: 63° Di Pietro (A), 92° [Rig.] Cantoni (F)



Note: al 93° espulso Cataldo (A) per proteste



Athletic Club Liberi: Bartoletti, Ilardo, Accardo (46° Fasciolo), Di Pietro, Mastrogiovanni, Cataldo, Grezzi (67° Grosso), Aprile, Pagano, Fassone (74° Lorefice), Bagnato. All. Mariani

A disp: Raggio, Congia, Caroglio, Montanari.



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Milone, Giancola, Palagi, Fregosi, Selimi, Bianchi (65° Cantoni), Campagni, Macera, Pesare, Stefanelli. All. Consoli

A Disp: Stradini, Arena, Lenelli, Nuzzello, Paparcone.





Arbitro: Sig. Grisolia di Savona.

Assistente N°1: Sig. Angelone di Genova

Assistente N°2: Sig. Rushanaj di Genova