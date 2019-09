Canaletto tris al Levanto e primato solitario

La Spezia - Capolista forse a sorpresa, ma sicuramente meritatamente: è il Canaletto Sepor di Bastianelli. I "canarini" bissano la vittoria dell'esordio in casa del Real Fieschi rimandando battuto il Levanto Calcio neo promosso e si innalzano a quota 6 punti in classifica, unica formazione a punteggio pieno dopo due giornate.



Partita che si sblocca al 26° quando un tiro di Jacopo Antonelli viene deviato da Nicora e spiazza imparabilmente Zito. Al 5° erano stati però i rivieraschi a farsi vedere per primi con la combinazione Sassarini - Marasco - Righetti conclusa sul fondo da quest'ultimo. Risposta "canarina" con un colpo di testa di Marozzi su invito di Ambrosini da calcio piazzato che veniva ben controllato da Zito. Subito dopo aver incassato il gol dello svantaggio la squadra di Agata provava a farsi pericolosa con qualche ficcante azione di ripartenza ben controllata dalla difesa di casa. Al 40° si rivedono i locali sugli sviluppi di una punizione di Poli che dalla destra serve J. Antonelli la cui conclusione esce di un niente. Tre minuti dopo angolo di Ambrosini per Marozzi che mette a lato. Squadre al riposo negli spogliatoi.



Prima emozione della ripresa al 59° una ripartenza del Canaletto con il velocissimo Marte lanciato a rete che viene atterrato da Baccelli che si prende anche l'ammonizione. Al 68° il raddoppio di Bagnoli che di testa devia alle spalle di Zito una punizione tagliata di Ambrosini. Reazione rivierasca al 74°: Righetti da a Tuvo che spreca calciando fuori da buona posizione. Nel finale arriva anche il tris "canarino" quando sul lancio del neo entrato Ardovino è l'altro neo entrato Costa a trafiggere imparabilmente Zito e chiudere ogni discorso.



Risultato forse un po' troppo pesante per gli ospiti che erano partiti bene, ma la deviazione di Nicora su conclusione di Jacopo Antonelli ha sbloccato il match facendo prendere fiducia alla compagine gialloblu che ha alzato il baricentro diventando più pericolosa.

Nella ripresa meglio i "canarini" che, con l'ingresso di Costa, hanno avuto maggiore profondità e sicuramente avrebbero potuto chiudere prima i conti.



Tabellino



Canaletto Sepor - Levanto 3 - 0

Marcatori: 26° J. Antonelli, 68° Bagnoli, 89° Costa



Canaletto Sepor: Bertagna, D. Antonelli (72° Masini), Campagni (53° Costa), Becci, Marozzi, Marte, J. Antonelli (86° Ardovino), Rodriguez (57° Pasini), Poli (82° Mendoza), Ambrosini. All. Bastianelli



Levanto Calcio: Zito, Rezzano, Nicora (75° Minetti), Bertano, Baccelli, Sassarini (65° Garibotti), Zoppi (78° Barilari), Marasco, Righetti, Tuvo (79° Callo). All. Agata



Arbitro: Sig. Paredes di Genova

Assistente N°1: Sig. Conio di Genova

Assistente N°2: Sig. Lombardo di Genova