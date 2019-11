Canaletto super poker al Vallescrivia

La Spezia - Pur privo di bomber Costa il Canaletto Sepor continua a stupire in positivo e cala il poker contro un Vallescrivia che si dimostra come sempre squadra ostica e da prendere con le molle.



Partita che si sblocca già al quarto d'ora con Poli che realizza su invito di Rodriguez dopo un bell'affondo di Marte sulla corsia di sinistra. Al 20° l'occasione per il raddoppio quando Bagnoli cede a Marte che smarca il liberissimo Paparcone il quale spreca calciando sul fondo. Al 18° e al 24° è invece Bertagna a salvare su due tentativi di Fassone, il primo in rovesciata il secondo su assist di Vaccaro. Al 39° l'elemento più talentuoso degli scriviani Cardini, ex centrocampista tra le altre di Sanremese e Casale in Serie D, mette a segno il pareggio sfruttando il traversone di Norrito. Al 43° Ambrosini verticalizza per Paparcone che serve a rimorchio l'accorrente Rodriguez la cui conclusione è deviata in angolo da Secondelli. Dalla bandierina Ambrosini scodella in mezzo per il colpo di testa di Marozzi disinnescato ancora da Secondelli. Sono le prove generali del gol che arriva in avvio di ripresa quando proprio Marozzi realizza con un perentorio colpo di testa su assist di da corner di Ambrosini. Immediata la risposta ospite con Fassone che centra per Vicini il cui tiro è però alto. Segue un colpo di testa troppo centrale di Paparcone e un rigore prima concesso e poi tolto al Vallescrivia per un presunto mani in area di Marozzi. Arrivano poi le reti di Rodriguez, su lungo rilancio di Bertagna, e del talentuoso Marte servito dal neo entrato Dascanio, prima che Molon in pieno recupero sancisca il definitivo 4 - 2.



Successo bello e importante per i "canarini" ora quarti in classifica a quota 18 punti, ma con una gara da recuperare questo mercoledì al "Tanca" contro la Goliardicapolis. Vallescriva settimo tre punti più in basso a quota 15.



Tabellino



Canaletto - Vallescrivia 4 - 2

Marcatori: 15° Poli (C), 39° Cardini (V), 50° Marozzi (C), 69° Rodriguez (C), 87° Marte (C), 93° Molon (V)



Canaletto Sepor: Bertagna, Fazio, Bagnoli, Campagni, Antonelli, Marozzi, Marte, Ambrosini, Rodriguez (84° Dascanio), Poli, Paparcone (80° Ardovino). All. Bastianelli

A disp.: D'Imporzano, Masini, Pasini, Boggio, Mendoza, Cammareri, Sanguinetti.



Vallescrivia: Secondelli, Norrito, El Atiki, Prestia, Maisano, Cardini (90° Mukaj), Leto (83° Romei), Vaccaro, Tosonotti (72° Mazzolini), Fassone (75° Molon), Vicini (61° Pasqui). All. Amirante

A disp.: Bernardini, Myrtaj, Matranga, Tassone.



Arbitro: Sig. Paredes di Genova



G.L.