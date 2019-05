Canaletto sul doppio vantaggio, poi l'Athletic la ribalta

"Canarini" già salvi e ospiti già campioni e neo promossi in Eccellenza. Gara piacevole e aperta con ben cinque gol. Tra gli ospiti in campo il classe 2003 Parodi e il classe '68 Conte diesse della squadre di Mariani

La Spezia - Al "Tanca" della Spezia sfida tra il già salvo Canaletto e il già campione Athletic Club Liberi: ne esce fuori una partita piacevole e ricca di gol, ben cinque.



Le formazioni: Bastianelli dà ancora spazio a Santini a difesa dei pali in vece del titolare Bertagna che si accomoda in panchina. 4 - 2 - 3 - 1 per i locali con il difensore Boggio nell'insolito ruolo di unica punta assistita dal trio alle sue spalle formato da Giannini - Poli - Costa. Anche Mariani dà spazio alle seconde linee ed ecco quindi Imperato a difesa dei pali al posto di Bartoletti. Titolare addirittura un classe 2003 come Parodi e il classe '68 Conte direttore sportivo dei genovesi. 4 - 4 - 2 con la coppia offensiva Del Vecchio - Cagliani.



La cronaca: Parte forte il Canaletto che al 3° mette già il naso avanti quando Becci incorna imparabilmente un corner di Poli. Tre minuti sul cronometro e locali vicini al raddoppio: Gabriele smista a sinistra per Dascanio, cross al centro per Poli che conclude a lato di poco. Al 12° Giannini affonda sulla destra poi serve palla a rimorchio per Ardovino che sfiora il palo. Dopo due tentativi in cui il Canaletto ha sfiorato il raddoppio gli spezzini lo trovano alla terza occasione quando Ardovino serve sul filo del fuorigioco Boggio il quale insacca in maniera imparabile per Imperato. Immediata la risposta della capolista che cinque minuti dopo va subito vicino al pareggio quando Del Vecchio serve in profondità Cagliani, ma Santini si supera e blocca il pallone. Si arriva alla mezzora con Del Vecchio che centra dalla destra per Fasciolo che conclude al volo spedendo sopra la traversa. Due giri di lancette e Boggio serve Giannini che si invola solo verso il portiere, ma Mancuso salva tutto. Micidiali gli ultimi 5' minuti della capolista con la squadra di Mariani che riequilibra il risultato di parità. Al 40° affondo di Baratti che mette in mezzo per la deviazione decisiva di Cagliani (nella foto, ndr). Proprio allo scadere della frazione ecco l'affondo di Arrighetti, pasticcio difensivo di Pasini e Cagliani si avventa su pallone e sigla il 2 - 2 sul quale si va al riposo.

Ripresa che si apre con cambi da ambo le parti, poi all'ora di gioco ecco l'angolo di Poli per Boggio che di testa sfiora il palo. Succede comunque poco nella ripresa fino al 79° quando Arrighetti di testa insacca la rete del successo ospite su cross di Congia. Immediata la reazione "canarina" con Costa che per due volte si invola verso la porta avversaria all'80° e all'83°, ma in entrambe le occasioni Imperato salva la sua porta e la vittoria della capolista.



Tabellino



Canaletto - Athletic Club Liberi 2 - 3

Marcatori: 3° Becci (C), 20° Boggio (C), 40° e 45° Cagliani (A), 79° Arrighetti (A)



Canaletto: Santini, Pasini (73° Lonardo), Dascanio (61° Bagnoli), Becci, Ardovino (65° Bolla), Marozzi, Giannini (59° Fazio), Simone, Boggio, Poli, Costa (87° Bertagna). All. Bastianelli



Athletic Club Liberi: Imperato, Mancuso, Parodi, Conte (50° Congia), Bagnato (65° Dodero), Lorefice, Arrighetti, Baratti, Del Vecchio, Fasciolo, Cagliani (52° Grosso). All. Mariani

A disp.: Bartoletti, Matarozzo, Gaspari, Di Pietro, Pagano, Pandimiglio.