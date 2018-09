Canaletto corsaro a Casarza: ecco la prima vittoria

Per i "canarini" sono decisive le realizzazione del giovane Dascanio e del rientrante bomber Costa. Punto della bandiera locale a firma Barbieri

Casarza Ligure - Con una rete per tempo il Canaletto supera a domicilio il Casarza Ligure centrando la prima vittoria stagionale e lasciandosi così alle spalle la sconfitta del debutto con il Golfo Paradiso.



Bastianelli recupera tra i titolari bomber Costa e il forte fantasista Poli, padroni di casa con la coppia offensiva formata da Barbieri e Nicolò D'Amelio.



Prima emozione di marca ospite quando proprio D'Amelio calcia alto su invitante cross di Guazzoni. Stessa musica due minuti dopo con Iurato che alza troppo la mira non sfruttando il disimpegno sbagliato da parte di Ardovino. Frizzante inizio di partita e ancora due giri di lancette sul cronometro dell'arbitro quando Giancola serve Costa che coglie in pieno il palo. E' il preludio al gol "canarino" che arriva subito dopo: Mastrogiovanni respinge un tentativo di cross di Costa, del pallone si impossessa Poli che inventa l'assist per Dascanio che realizza. A seguire ancora Costa, su lancio di Marozzi, chiama il portiere granata al grande intervento per evitare la marcatura.

La ripresa si apre invece con l'occasione invitante per N. D'Amelio che sui centro di Canapa manda clamorosamente sul fondo. Gol sbagliato, gol subito ed ecco il raddoppio del Canaletto. Marozzi lancia Costa nello spazio e il bomber è micidiale in ripartenza superando Copello per lo 0 - 2 degli spezzini. Al 65° arriva però la rete che riapre la partita a firma di Barbieri su centro di Daidone, ma nel finale la gara si addormenta un po' e succede poco. All'80° si registrano comunque le proteste ospiti per un presunto contatto falloso in area da Dascanio e Iurato, ma l'arbitro lascia proseguire. Il risultato non cambierà più e gli spezzini possono festeggiare la prima vittoria in campionato.



Tabellino



Casarza Ligure - Canaletto 1 - 2

Marcatori: 10° Dascanio (CAN), 54° Costa (CAN), 65° Barbieri (CAS)



Casarza Ligure: Copello, Redda, Rossi, Daidone, Pimentel, Mastrogiovanni, Iurato, Canapa (60° Oneto), Barbieri, N. D'Amelio, Guazzoni (90° Romanengo). All. F. D'Amelio

Canaletto: Bertagna, Ponte, Becci, Marozzi, Boggio, Giancola (76° El Arboui), Ardovino (86° Gabriele), Costa (87° Sanguinetti), Poli (65° Giannini), Caneri (76° Lonardo). All. Bastianelli



Arbitro: Sig. Ermini di Genova