Canaletto, con il confermato Bastianelli ecco Nunzia Imperato

La Spezia - Tutti pronti per partire in vista del campionato 2019/2020 con qualche novità anche a livello dello staff dirigente. Decolla la nuova stagione del Canaletto Sepor che si appresta per il secondo anno consecutivo ad affrontare il campionato di Promozione ligure. Alla guida della Prima Squadra, la società del presidente Claudio Cerrone, ha confermato Clodio Bastianelli che dopo la vittoria del torneo di I Categoria, del Titolo Regionale e la salvezza in Promozione si appresta ad affrontare il suo terzo campionato sulla panchina dei canarini dove si avvarrà della collaborazione tecnica di Simone Capri. Dopo la partenza di mister Calise la panchina della Juniores Regionale è stata invece affidata a mister Andrea Cervia. Confermato come massaggiatore Roberto Chiantaretto. Il primo "colpo di mercato" il D.g. del Canaletto Fabrizio Vaccarini lo ha messo a segno alla voce Team Manager portando al "Tanca" un volto noto del calcio dilettantistico come Nunzia Imperato reduce dall'esperienza al Valdivara 5 Terre, ma che in passato si ricorda per le annate con Sarzanese, Magra Azzurri e Colli di Luni. “Una società per continuare a crescere ha necessità di validi dirigenti e collaboratori. - afferma lo stesso Direttore Generale dei gialloblu Fabrizio Vaccarini - "L’arrivo di un personaggio che non ha bisogno di presentazioni come Nunzia Imperato, in qualità di team manager del settore Prima Squadra e Juniores è la testimonianza di come la nostra società vuole continuare a progredire in ogni senso, un ulteriore messaggio ai nostri 300 tesserati dopo la realizzazione del meraviglioso nuovo sintetico del Tanca."



Entusiasta ovviamente la diretta interessata: "Ringrazio il Canaletto Sepor nella persona del direttore Fabrizio Vaccarini per avermi scelta e voluta, a ricoprire una posizione in questa società che resta comunque una delle realtà calcistiche più ambite per gli addetti ai lavori della piazza spezzina. Per quanto mi riguarda cercherò di non deludere le aspettative, c’è tanto da lavorare, ma in una famiglia come questa gli stimoli giusti non mancheranno."



Rinnovato l'entusiasmo alla terza stagione tra i "canarini" anche per mister Clodio Bastianelli: "Parlo quotidianamente con il direttore e la società, siamo felici di continuare insieme. Conosciamo bene i nostri limiti e siamo certi che la collaborazione di una professionista del settore come Nunzia Imperato potrà aiutarci a superarli. Non sarà semplice, ci vorrà molta pazienza, ma con organizzazione e intelligenza ci proveremo. Jacopo Lupi probabilmente non sarà il solo dirigente accompagnatore, stiamo lavorando all’inserimento di altre figure e a breve speriamo di concretizzare. Farà parte del mio staff insieme ai confermatissimi Andrea Suvero, Nazareno Tornatore e Francesco Rolla anche l’ottimo mister Simone Capri, mi aiuterà a sbagliare il meno possibile e curerà il dialogo con la Juniores allenata dal motivatissimo nuovo allenatore Andrea Cervia. Un in bocca al lupo grande al mio amico Simone Calise."



Chiediamo quindi all'allenatore quali siano i programmi e gli obbiettivi per la prossima stagione:



"Obiettivo della società è mantenere la categoria senza troppi patemi, il mio è sempre quello di divertirmi, pareggiare il meno possibile provando a vincere ogni gara anche a rischio di perderla. Sarà secondo me un campionato più difficile il prossimo rispetto a quello passato, ora è presto per fare nomi, il mercato è appena iniziato."



Ecco lo staff del Canaletto Sepor nel settore dilettanti.



Responsabile area tecnica: Fabrizio Vaccarini.

Team manager: Nunzia Imperato.



Prima squadra.

Allenatore: Clodio Bastianelli.

Vice allenatore: Simone Capri.

Collaboratore tecnico: Andrea Suvero.

Preparatore atletico: Nazareno Tornatore.

Preparatore dei portieri: Francesco Rolla

Massaggiatore: Roberto Chiantaretto



Dirigenti: Jacopo Lupi, Paolo Paonita.



Juniores regionale.



Allenatore: Andrea Cervia.

Vice allenatore: Alessandro Bassi.

Collaboratore tecnico: Ermanno Polidoro.

Preparatore atletico: Massimiliano Ottolini.

Dirigente: Michele Laminetti.