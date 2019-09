Canaletto a passo di samba con Rodriguez, Mendoza e Marte

La Spezia - Bella e vincente rimonta per il Canaletto che nell'ultima gara del proprio girone di qualificazione di Coppa Italia di Promozione "strapazza" per 4 - 1 il quotato Levanto Calcio.



E dire che la gara per i "canarini" di Bastianelli si era messa tutta in salita dopo appena 4' minuti di gioco con un eurogol di Marasco a sbloccare la contesa. Ci pensava al quarto d'ora il giovane Rodriguez a ristabilire la parità in campo. Non pago l'attaccante realizzava la doppietta personale al 41° mandando così al riposo negli spogliatoi i "canarini" in vantaggio. Terza rete in Coppa Italia per l'attaccante gialloblu.



Il secondo tempo vedeva gli ospiti prendere il pallino del gioco in mano non riuscendo però a concretizzare per impegnare l'estremo difensore Bertagna. La squadra spezzina è però micidiale in ripartenza e rimpingua il proprio score pescando il tris con il neo acquisto Mendoza e trovando infine il poker che chiude la contesa con Marte Rosario. Bella vittoria quindi per la squadra di Bastianelli che farà da viatico positivo all'esordio in campionato di domenica prossima. Per i rivieraschi di mister Agata da registrare invece ancora qualche meccanismo.



Tabellino



Canaletto Sepor - Levanto Calcio 4 - 1

Marcatori: 4° Marasco (L), 15° e 41° Rodriguez (C), 70° Mendoza (C), 83° Marte (C)



Canaletto Sepor: Bertagna, Pasini, Bagnoli, Campagni, Becci, Marozzi, Marte, Antonelli J., Rodriguez, Ardovino, Mendoza. All. Bastianelli

A disp.: Stano, Antonelli D., Boggio, Dascanio, Ambrosini, Sanguinetti, Poli, Paparcone, Patricelli.



Levanto Calcio: Zito, Anselmo, Nicora, Merani, Mozzachiodi, Barilari, Baccelli, Zoppi, Marasco, Righetti, Garibotti. All. Agata

A disp.: Currarino, Rezzano, Agrò, Bertano, Sassarini, Caridi, Callo, Tuvo, Salesiani.