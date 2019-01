Campagni impatta il Colli Ortonovo al 90°

Settimo sigillo stagionale del centrocampista della F&C che riequilibra le sorti del match per i graziotti dopo il vantaggio di Verona. Ottima prova anche di Franceschini, un po' di amaro in bocca per la squadra di Rolla che si dimostra in ripresa

Avenza (Carrara) - Termina 1-1 il derby spezzino di Promozione tra Colli Ortonovo e Forza e Coraggio disputatasi ieri pomeriggio al "Paolo Deste" di Avenza. Pareggio che permette alle "Furie Rosse" di continuare nel periodo positivo degli ultimi tempi, mentre per le "Fenici" di mister Cristiano Rolla dà continuità alla vittoria ottenuta la domenica precedente.

Passando alla cronaca, al 15° il primo sussulto della gara è di marca granata con Panico che si libera al tiro, ma il rasoterra del numero 9 locale è ben parato da Stradini. Al 20° bella giocata sull'asse Stella-Ponte con quest'ultimo che imbecca Drovandi il quale trova Pesare che manca all'appuntamento con il pallone da pochi passi. Al 25° bella azione di Cuccolo che dalla destra cerca in area Drovandi ben appostato, ma Ceccarelli interviene e salva tutto. Al 43° Pesare va alla conclusione al termine di una bella azione corale, ma Franceschini è attento e neutralizza. L'ultima occasione del primo tempo capita al capitano locale Cucurnia che entra pericolosamente in area, ma Stradini in uscita bassa gli sradica la palla dai piedi. Termina 0-0 la prima frazione.

Nella ripresa, al 48°, Drovandi serve Pesare che calcia a colpo sicuro, ma ancora una volta Franceschini è attento e salva. Al 51° Colli in vantaggio: Verona imbeccato sulla destra entra in area e con un diagonale chirurgico trafigge imparabilmente Stradini. Al 58° ancora pericoloso il bomber locale con un tiro a colpo sicuro che sbatte sulla parte esterna del palo alla destra di Stradini. Al 66°, in situazione di contropiede, Pesare arriva ancora a duello con Franceschini che vince nuovamente la sfida e riesce a deviare in corner. Al 72° Verona si libera di Milone e va al tiro da posizione favorevole ma la sfera termina di pochissimo a lato. Al 78° Rosati prova la soluzione da fuori ma Stradini è attento. All' 82° Stella prova su invito di Pesare ma Franceschini neutralizza. All' 83° Franceschini si conferma in giornata super andando a levare dall'incrocio un gran sinistro di Ponte. Al 90° la Forza e Coraggio beneficia di un penalty per atterramento ai danni di Pesare: dal dischetto lo specialista Campagni si fa respingere la conclusione da Franceschini che non può però nulla sulla ribattuta, 1-1. Al 92° la FeC ha la grande occasione per ribaltarla ma lo stesso Campagni, da due passi, è poco lucido e si fa stoppare da Franceschini. Termina così 1-1. Amaro in bocca per la squadra di casa per essere stata raggiunta proprio nel finale, ma la strada imboccata con l'anno nuovo sembra quella giusta per la formazione di mister Cristiano Rolla, mentre i graziotti prolungano il momento positivo della loro seconda parte di stagione. Tra i migliori in campo il portiere Franceschini che oltre a neutralizzare un calcio di rigore compie almeno altri due interventi determinanti e il sempre mortifero bomber locale Verona che sfiora la doppietta, per gli ospiti bene il solito Campagni (nella foto di Borghini Alice, ndr) che si conferma bomber con il 7° sigillo stagionale in quella che sembra essere la sua miglior stagione finora. Per lui solita prestazione di quantità condita da un gol pesantissimo.



TABELLINO



Colli Ortonovo - Forza e Coraggio 1 - 1

Marcatori: 52° Verona (C), 91° Campagni (F)



Colli Ortonovo: Franceschini L., Palagi, Giannini, Gambino, Ceccarelli, Barbieri, Verona (80° Manfredi), Maccione (84° Lorenzini N.), Panico (68° Rosati), Cucurnia, Vacchino. All. Rolla

A disp: Blandi, Franceschini F., Lorenzini E., Uras, Ninotti.



Forza e Coraggio: Stradini, Milone, Ponte, Campagni, Quaranta (69° Memaj), Conti, Cuccolo, Cerri (81° Macera), Drovandi (69° Natale), Pesare, Stella. All. Consoli

A disp: Gatti, Dani, Cagetti, Carpena, Lenelli, Lala.



Arbitro: Sig. Mazzoni di Chiavari

Assistente N°1: Sig. Spinetta della Spezia

Assistente N°2: Sig. Cantoni di Chiavari