La Spezia - Come per il campionato di Eccellenza anche per il Girone B di Promozione si parte il 15 Settembre. Ben otto formazioni spezzine ai nastri di partenza e si parte subito fortissimo con una sfida tra due formazioni che puntano in alto. La rinforzata e ambiziosa Forza e Coraggio del neo allenatore Bottigliero ospita subito tra le mura amiche la grande favorita del torneo Goliardicapolis. Subito due derby spezzini interessanti. Il neo promosso Levanto Calcio del fresco ex di turno Davide Mozzachiodi ospita un'altra formazione spezzina dalle grandi ambizioni come il Cadimare rinnovato dal mercato e sempre affidato a mister Buccellato. L'altro derby di giornata vede il Valdivara 5 Terre retrocesso dall'Eccellenza ospitare il Colli Ortonovo di Paolo Cucurnia salvatosi ai Play - Out la scorsa stagione. Per il nuovo corso del Magra Azzurri targato Stefano Strata esordio casalingo con il Little Club James di mister Di Somma. Il Don Bosco Spezia farà invece il suo esordio in casa di una delle novità del girone come il Marassi. Esordio in trasferta anche per il Canaletto Sepor che andrà a far visita al Real Fieschi orfano di bomber Gandolfo e con qualche infortunio di troppo dopo la prima giornata di Coppa Italia. Partita di sicuro interesse anche quella tra l'ambizioso Golfo Paradiso PRCA e il Vallescrivia del neo acquisto Cardini. Di seguito tutto il calendario del Girone B di Promozione per la stagione 2019 - 2020.



CALENDARIO PROMOZIONE LIGURE GIRONE B - STAGIONE 2019 - 2020



1a Giornata

15 Set 2019 – 12 Gen 2020

FORZA E CORAGGIO – GOLIARDICAPOLIS 1993

GOLFO PARADISO PRCA – VALLESCRIVIA 2018

LEVANTO CALCIO – CADIMARE CALCIO

MAGRA AZZURRI – LITTLE CLUB JAMES

MARASSI 1965 – DON BOSCO SPEZIA CALCIO

REAL FIESCHI – CANALETTO SEPOR

SAMMARGHERITESE 1903 – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

VALDIVARA 5 TERRE – COLLI ORTONOVO



2a Giornata

22 Set 2019 – 19 Gen 2020 CADIMARE CALCIO – MARASSI 1965 CANALETTO SEPOR – LEVANTO CALCIO COLLI ORTONOVO – FORZA E CORAGGIO DON BOSCO SPEZIA CALCIO – VALDIVARA 5 TERRE FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – GOLFOPARADISOPRORECCO C GOLIARDICAPOLIS 1993 – SAMMARGHERITESE 1903 LITTLE CLUB JAMES – REAL FIESCHI VALLESCRIVIA 2018 – MAGRA AZZURRI



3a Giornata

29 Set 2019 – 26 Gen 2020

DON BOSCO SPEZIA CALCIO – COLLI ORTONOVO FORZA E CORAGGIO – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO GOLFOPARADISOPRORECCO C – LITTLE CLUB JAMES LEVANTO CALCIO – MARASSI 1965 MAGRA AZZURRI – CANALETTO SEPOR REAL FIESCHI – CADIMARE CALCIO SAMMARGHERITESE 1903 – VALLESCRIVIA 2018 VALDIVARA 5 TERRE – GOLIARDICAPOLIS 1993



4a Giornata

6 Ott 2019 – 2 Feb 2020

CADIMARE CALCIO – GOLFOPARADISOPRORECCO C CANALETTO SEPOR – SAMMARGHERITESE 1903 FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – COLLI ORTONOVO GOLIARDICAPOLIS 1993 – DON BOSCO SPEZIA CALCIO LEVANTO CALCIO – REAL FIESCHI LITTLE CLUB JAMES – FORZA E CORAGGIO MARASSI 1965 – MAGRA AZZURRI VALLESCRIVIA 2018 – VALDIVARA 5 TERRE



5a Giornata

13 Ott 2019 – 9 Feb 2020

COLLI ORTONOVO – GOLIARDICAPOLIS 1993 DON BOSCO SPEZIA CALCIO – LEVANTO CALCIO FORZA E CORAGGIO – VALLESCRIVIA 2018 GOLFOPARADISOPRORECCO C – CANALETTO SEPOR MAGRA AZZURRI – CADIMARE CALCIO REAL FIESCHI – MARASSI 1965 SAMMARGHERITESE 1903 – LITTLE CLUB JAMES VALDIVARA 5 TERRE – FOOTBALL CLUB BOGLIASC



6a Giornata

20 Ott 2019 – 16 Feb 2020

CADIMARE CALCIO – FORZA E CORAGGIO CANALETTO SEPOR – VALDIVARA 5 TERRE FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – DON BOSCO SPEZIA CALCIO LEVANTO CALCIO – GOLFOPARADISOPRORECCO C LITTLE CLUB JAMES – COLLI ORTONOVO MARASSI 1965 – SAMMARGHERITESE 1903 REAL FIESCHI – MAGRA AZZURRI VALLESCRIVIA 2018 – GOLIARDICAPOLIS 1993



7a Giornata

27 Ott 2019 – 23 Feb 2020

COLLI ORTONOVO – VALLESCRIVIA 2018 DON BOSCO SPEZIA CALCIO – REAL FIESCHI FORZA E CORAGGIO – CANALETTO SEPOR GOLFOPARADISOPRORECCO C – MARASSI 1965 GOLIARDICAPOLIS 1993 – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO MAGRA AZZURRI – LEVANTO CALCIO SAMMARGHERITESE 1903 – CADIMARE CALCIO VALDIVARA 5 TERRE – LITTLE CLUB JAMES



8a Giornata

3 Nov 2019 – 1 Mar 2020

CADIMARE CALCIO – COLLI ORTONOVO CANALETTO SEPOR – GOLIARDICAPOLIS 1993 LEVANTO CALCIO – FORZA E CORAGGIO LITTLE CLUB JAMES – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO MAGRA AZZURRI – GOLFOPARADISOPRORECCO C MARASSI 1965 – VALDIVARA 5 TERRE REAL FIESCHI – SAMMARGHERITESE 1903 VALLESCRIVIA 2018 – DON BOSCO SPEZIA CALCIO



9a Giornata

10 Nov 2019 – 8 Mar 2020

COLLI ORTONOVO – CANALETTO SEPOR DON BOSCO SPEZIA CALCIO – MAGRA AZZURRI FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – VALLESCRIVIA 2018 FORZA E CORAGGIO – MARASSI 1965 GOLFOPARADISOPRORECCO C – REAL FIESCHI GOLIARDICAPOLIS 1993 – LITTLE CLUB JAMES SAMMARGHERITESE 1903 – LEVANTO CALCIO VALDIVARA 5 TERRE – CADIMARE CALCIO



10a Giornata

17 Nov 2019 – 15 Mar 2020

CADIMARE CALCIO – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO CANALETTO SEPOR – VALLESCRIVIA 2018 GOLFOPARADISOPRORECCO C – SAMMARGHERITESE 1903 LEVANTO CALCIO – COLLI ORTONOVO LITTLE CLUB JAMES – DON BOSCO SPEZIA CALCIO MAGRA AZZURRI – FORZA E CORAGGIO MARASSI 1965 – GOLIARDICAPOLIS 1993 REAL FIESCHI – VALDIVARA 5 TERRE



11a Giornata

24 Nov 2019 – 22 Mar 2020

COLLI ORTONOVO – MARASSI 1965 DON BOSCO SPEZIA CALCIO – GOLFOPARADISOPRORECCO C FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – CANALETTO SEPOR FORZA E CORAGGIO – REAL FIESCHI GOLIARDICAPOLIS 1993 – CADIMARE CALCIO SAMMARGHERITESE 1903 – MAGRA AZZURRI VALDIVARA 5 TERRE – LEVANTO CALCIO VALLESCRIVIA 2018 – LITTLE CLUB JAMES



12a Giornata

1 Dic 2019 – 29 Mar 2020

CADIMARE CALCIO – LITTLE CLUB JAMES CANALETTO SEPOR – DON BOSCO SPEZIA CALCIO GOLFOPARADISOPRORECCO C – VALDIVARA 5 TERRE LEVANTO CALCIO – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO MAGRA AZZURRI – COLLI ORTONOVO MARASSI 1965 – VALLESCRIVIA 2018 REAL FIESCHI – GOLIARDICAPOLIS 1993 SAMMARGHERITESE 1903 – FORZA E CORAGGIO



13a Giornata

8 Dic 2019 – 5 Apr 2020

COLLI ORTONOVO – REAL FIESCHI DON BOSCO SPEZIA CALCIO – SAMMARGHERITESE 1903 FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – MARASSI 1965 FORZA E CORAGGIO – GOLFOPARADISOPRORECCO C GOLIARDICAPOLIS 1993 – LEVANTO CALCIO LITTLE CLUB JAMES – CANALETTO SEPOR VALDIVARA 5 TERRE – MAGRA AZZURRI VALLESCRIVIA 2018 – CADIMARE CALCIO



14a Giornata

15 Dic 2019 – Sabato 11 Apr 2020

CADIMARE CALCIO – DON BOSCO SPEZIA CALCIO FORZA E CORAGGIOVALDIVARA 5 TERRE GOLFOPARADISOPRORECCO C – GOLIARDICAPOLIS 1993 LEVANTO CALCIO – LITTLE CLUB JAMES MAGRA AZZURRI – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO MARASSI 1965 – CANALETTO SEPOR REAL FIESCHI – VALLESCRIVIA 2018 SAMMARGHERITESE 1903 – COLLI ORTONOVO



15a Giornata

22 Dic 2019 – 19 Apr 2020

CANALETTO SEPOR – CADIMARE CALCIO COLLI ORTONOVO – GOLFOPARADISOPRORECCO C DON BOSCO SPEZIA CALCIO – FORZA E CORAGGIO FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – REAL FIESCHI GOLIARDICAPOLIS 1993 – MAGRA AZZURRI LITTLE CLUB JAMES – MARASSI 1965 VALDIVARA 5 TERRE – SAMMARGHERITESE 1903 VALLESCRIVIA 2018 – LEVANTO CALCIO