Calciomercato, un colpo dalla categoria superiore per la Forza e Coraggio

Le "Furie Rosse" si assicurano un esterno mancino fuori quota che aveva iniziato la stagione in Serie D vestendo la maglia della Fezzanese

Portovenere - Vero e proprio colpo di mercato per la Forza e Coraggio che si assicura un elemento che ha ben figurato in categoria superiore. Le "Furie Rosse" ingaggiano infatti dagli svincolati il terzino mancino fuori quota classe '99 Federico Stella. Il giocatore ha disputato la prima parte di stagione in Serie D vestendo la maglia della Fezzanese (nella foto di Stefano Stradini nella partita casalinga contro il Borgosesia, ndr) con cui è sceso in campo in sette occasioni in campionato e due volte in Coppa Italia. In precedenza ha indossato la maglia del Valdivara 5 Terre per due campionati di Eccellenza della Liguria vincendo anche la Coppa Italia d'Eccellenza ligure nella scorsa stagione sportiva. Ovviamente molto soddisfatto dell'esito della trattativa il D.g. rosso bianco Daniele Ravenna che così commenta il suo ultimo colpo di mercato ai microfoni di Calcio Spezzino: "Sono molto contento che Federico abbia voluto fortemente la Forza e Coraggio. E' stata una trattativa lampo...penso che abbiamo acquistato un vero e proprio talento per la categoria. Per noi è la classica ciliegina sulla torta!" I graziotti, per assicurarsi le prestazioni di Stella, hanno battuto la concorrenza di almeno altre tre formazioni interessate al giocatore.