Calciomercato, ufficiali quattro innesti per la Tarros Sarzanese

Dopo i primi tre acquisti, tra cui il difensore centrale Alessandro Bertagna, torna sul mercato la Tarros Sarzanese che chiude ufficialmente quattro operazioni di mercato.



I rossoneri hanno infatti tesserato il difensore Daniel Allen classe '95, con un passato al Real Forte Querceta, il centrocampista classe 2003 Pierre Aleny che arriva in prestito dal Seravezza Pozzi, ecco poi l'esterno classe '96 Francesco Trabucchi e l'attaccante classe '85 Emanuele Canalini.



Questi ultimi due giocatori dovevano rinforzare la Castelnovese, ma non hanno trovato l'accordo con i gialloneri e la Tarros è andata a concludere tempestivamente la trattativa.



La formazione di Fanan lavora anche sull'acquisizione di Pannone, attualmente in rosa al Canaletto Sepor, che lo sostituirebbe con Nicolò Conedera. In maglia "canarina" arriva anche il forte difensore classe '98 Matteo Ferri ex Fezzanese, Massese e Montignoso.