Calciomercato, si muove anche la Forza e Coraggio

Primo squillo dal mercato invernale anche per i graziotti che si assicurano un esterno mancino d'esperienza e portano avanti una trattativa per un attaccante

Portovenere - Si muova anche la Forza e Coraggio che piazza il primo colpo di mercato della sua sessione invernale. Come da tempo preannunciato si è concretizzato il passaggio di Giulio Ponte (nella foto di Alice Borghini con la maglia N°3 del Canaletto proprio contro la Forza e Coraggio sua futura squadra, ndr), esterno mancino di difesa, dal Canaletto alla rosa graziotta. Il giocatore nello scorso campionato ha contribuito alla vittoria del torneo di I Categoria e alla conquista del Titolo Regionale da parte dei "canarini". Per il classe '87, andato proprio a segno domenica scorsa nella trasferta in casa della capolista Rivasamba con un perfetto calcio piazzato, si ricordano anche le esperienze con Tarros Sarzanese, Valdivara 5 Terre e una lunga militanza nella Fezzanese dove contribuì vincendo i Play - Off Nazionali di Eccellenza alla storica prima promozione in Serie D del sodalizio del Presidente Arnaldo Stradini. "Sono felicissimo di questa nuova avventura anche un po' inaspettata viste le tempistiche! - dichiara lo stesso Ponte che poi continua - "Vorrei ringraziare tutto il Canaletto che per un anno e mezzo è stata per me una grande famiglia e con la quale si è vinto un campionato meraviglioso e nello stesso tempo anche tutta la dirigenza della Forza e Coraggio che hanno dimostrato di credere ancora in me. Mi stimolano le nuove avventure e cercherò, nonostante alcune difficoltà lavorative, di rendere al massimo con questi nuovi colori. Desideri? Prima salvarsi il più velocemente possibile e magari, perchè no, provare a toglierci anche qualche piccolo sfizio di classifica attraverso un giusto mix tra serietà e divertimento che non guasta mai!" Ponte potrebbe però non essere l'unico rinforzo delle "Furie Rosse" in questa sessione di mercato dato che la squadra allenata da mister Consoli sta portando una corte serrata ad un altro elemento della rosa del Canaletto, l'attaccante Giannini. Se ne saprà qualcosa di più entro questa sera alle ore 19:00, termine ultimo per i trasferimenti della sessione invernale di calciomercato.