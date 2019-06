Calciomercato, secondo colpo per il Levanto

Dopo il portiere Zito i rivieraschi neo promossi in Promozione si assicurano, come anticipato da Calcio Spezzino, un giovane centrale di centrocampo reduce da due stagioni nel torneo di Eccellenza

Levanto - Dopo il portiere Michelangelo Zito il neo promosso Levanto Calcio piazza il secondo colpo in vista della prossima stagione nel torneo di Promozione. Come anticipato da Calcio Spezzino nelle scorse settimane il diesse Jacopo Corsano ha chiuso l'accordo per portare a vestire la maglia dei rivieraschi al giovane centrocampista Lorenzo Barilari. Il centrale di centrocampo, fuori quota classe '99 e nativo proprio di Levanto, nelle ultime stagioni ha militato in Eccellenza dividendosi tra Valdivara 5 Terre e Rapallo Ruentes. "Siamo molto contenti di aver riportato alla base un altro giovane del paese" - commenta il D.s. Corsano a Calcio Spezzino - "Un giocatore che ha già saputo mettersi in mostra nel campionato di Eccellenza nelle ultime due stagioni. Sono sicuro che ci darà una grossa mano nel prossimo campionato di Promozione."