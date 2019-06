Calciomercato, prime due conferme per il Cadimare

La Spezia - Prime conferme alla rosa di mister Buccellato in casa Cadimare. Il sodalizio spezzino ha infatti ufficializzato pochi minuti fa attraverso la propria pagina ufficiale Facebook la conferma anche per la stagione 2019/2020 dell'esterno d'attacco Sebastiano Agrifogli e del centrale difensivo Massimo Forieri.



"Sono molto contento di poter continuare, almeno per un altra stagione, il cammino con il Cadimare" - dichiara un'entusiasta Agrifogli - "Credo non ci sia cosa più bella che giocare per la squadra che rappresenta il proprio paese.”



"Innanzitutto sono molto contento di aver avuto la riconferma in questa grandissima società, fatta di persone che non ti fanno mancare mai niente e che, giorno dopo giorno, cercano sempre di migliorarsi e di migliorare gli altri, dopo essere stato indisponibile praticamente per l'intero anno 2018-2019 causa infortunio." - dichiara invece Forieri - "Non vedo l ora di ricominciare e rimettermi in forma per poter dare il mio contributo agli obiettivi stagionali della squadra."