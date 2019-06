Calciomercato, porte girevoli al Levanto Calcio

Per un portiere in partenza eccone un altro in arrivo. Le parole del direttore sportivo Jacopo Corsano a Calcio Spezzino. Nuovo nome per il centrocampo di mister Agata

Levanto - Poche settimane fa la vittoria dello spareggio che ha consentito alla squadra di mister Agata di vincere il campionato di I Categoria e salire in Promozione. Ora la società rivierasca inizia a gettare le basi per la prossima stagione. Una nuova stagione che inizierà con un diverso estremo difensore. Si separano infatti le strade del Levanto Calcio e del portiere Diego Moretti libero così di trovare nuova sistemazione tramite la prossima campagna trasferimenti. "Ci tengo a ringraziare a nome di tutta la società Levanto Calcio Diego per la grande stagione conclusasi con la vittoria del campionato." - dichiara a Calcio Spezzino il diesse rivierasco Jacopo Corsano - "La ciliegina sulla torta della sua grande stagione è stato il record di imbattibilità di 700' minuti che rimarrà nella storia della nostra società." Moretti era giunto a Levanto la scorsa estate dall'ormai ex Foce Magra Ameglia. Il diesse Corsano ha già trovato il sostituto: arriva alla corte del confermatissimo mister Agata il classe '95 Zito Michelangelo prelevato dalla Framurese. Per lui, che in passato ha vestito anche la maglia del Casarza Ligure, si tratta di un ritorno al "Raso Scaramuccia". "Continuiamo nella nostra campagna di riportare ragazzi a giocare per la maglia del proprio paese" - continua Corsano in merito al ritorno di Zito - "Per questo motivo e per il suo valore assoluto quale estremo difensore abbiamo deciso di puntare su Michelangelo per il prossimo campionato di Promozione." Altri rumors di mercato riguarderebbero il forte interesse dei rivieraschi per il giovane centrocampista Lorenzo Barilari, anche lui nativo di Levanto, che nell'ultima stagione in Eccellenza si è diviso tra gli spezzini del Valdivara 5 Terre e il Rapallo Ruentes.



G.L.