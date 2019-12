Calciomercato, il Vallescrivia fa le cose in grande

Genova - L'appetito vien mangiando recita un detto molto conosciuto e in casa Vallescrivia, dopo le prime 14 giornate di campionato molto positive, non sono di certo sazi e i "tigrotti" vogliono cercare di raggiungere il massimo risultato possibile. Vanno così intesi le ultime interessanti operazioni di mercato messe a punto dalla società nero arancio.



Arrivano alla corte di mister Amirante l'attaccante classe '92 Massimiliano Dentici ingaggiato dall'Ovadese, ma con un passato anche in Eccellenza alla Genova Calcio. Con i piemontesi la scorsa stagione 15 reti e la vittoria del campionato, quest'anno in Promozione per lui 3 i gol messi a segno. In carriera ha vestito anche le maglie di Arenzano, 13 reti in Promozione, Acqui sia in Eccellenza che in Serie D e Lavagnese. Per il pacchetto difensivo ecco la forza e l'esplosività di Cherif Watara difensore centrale, classe '93, ex Little Club James. Insomma la società del presidente Cirri sembra proprio voler puntare in alto.



Anche tre cessioni con Gabriele Tassone che passa in prestito al Serrà Riccò, mentre la coppia formata da Jacopo Vicini e Gianluca Ricci fa il percorso inverso rispetto a Watara andandosi ad accasare proprio al Little Club James dove già era stato ceduto Mattia Romei.



G.L.