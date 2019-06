Calciomercato, il Golfo Paradiso PRCA puntella la difesa

Recco - Gran colpo di mercato messo a segno dal Golfo Paradiso PRCA. Il neo diesse Mancuso consegna a mister Foppiano un rinforzo veramente "top" per la propria retroguardia. Arriva a vestire la maglia del Golfo Paradiso il forte centrale difensivo Simone Garrasi (nella foto la presentazione, ndr). Il classe '85 nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Rapallo Ruentes nel campionato di Eccellenza ligure ottenendo con i ruentini la salvezza al Play - Out contro il Ventimiglia. In precedenza lo si ricorda per una stagione divisa tra Eccellenza con la Rivarolese e Promozione al Rivasamba con cui realizzò anche cinque reti. Ritrova mister Foppiano alle cui dipendenze era già stato in Eccellenza al Moconesi centrando una tranquilla salvezza e una finale di Coppa Italia purtroppo persa contro la Sestrese. "Voglio sentitamente ringraziare il diesse Mancuso, che avevo nel mio staff anche al Moconesi," - dichiara mister Mauro Foppiano a Calcio Spezzino - "che ha riportato a casa una pedina fondamentale come Simone Garrasi." Importante anche il resto della carriera di Garrasi con 11 campionati di Serie D, di cui 7 alla Lavagnese, e due tornei di Serie C2 al Foligno per un totale di 355 presenze e 12 reti tra III e IV Serie Nazionale. Il difensore è ora pronto per la nuova esperienza al Golfo Paradiso PRCA.