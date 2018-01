Calciomercato, il Cadimare rinforza la rosa

Il D.s. Scarafile si assicura due giocatori in regime di svincolo. Si tratta di un difensore ex Fezzanese e di un attaccante, entrambi hanno avuto esperienze in Serie D

La Spezia - Batte un doppio interessantissimo colpo di mercato il Cadimare del presidente Adriano Russo. Il D.s. Maurizio Scarafile ha infatti chiuso la trattativa per portare due elementi in regime di svincolo alla corte di mister Buccellato. Si tratta del centrale difensivo fuori quota classe '97 Schiattarella Alessandro. Il centrale difensivo nella scorsa stagione si è diviso in Serie D tra gli spezzini della Fezzanese, 9 presenze di cui 6 da titolare, e i friulani del Cordenons con 3 presenze da dicembre in poi di cui due da titolare. In passato ha vestito la maglia della formazione Primavera dello Spezia Calcio per complessive 38 presenze e 2 reti nell'arco di due stagioni. Insieme a lui arriva a vestire la maglia dei "Pirati" anche l'attaccante classe '95 Dell'Ovo Andrea che aveva iniziato la stagione con il fanalino di coda dell'Eccellenza ligure Moconesi siglando anche due reti. Nella scorsa stagione ha militato in Promozione con la formazione della Tarros Sarzanese non riuscendo però ad evitarne la retrocessione al Play - Out con il Don Bosco Spezia. Ancora in precedenza lo si ricorda in Serie D vestire le maglie di Novese (nella foto tratta dal profilo Fb del giocatore, N.d.r.) e RapalloBogliasco con complessive 18 presenze e 1 una rete, mentre in Eccellenza toscana ha indossato la casacca del Viareggio. Due colpi di sicuro interesse per il campionato di Promozione che rinforzano ulteriormente la rosa a disposizione di mister Buccellato.