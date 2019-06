Calciomercato, doppio arrivo per il Golfo Paradiso

Recco - Dopo Garrasi il diesse Paolo Mancuso mette a segno altri due importanti colpi di mercato per il suo Golfo Paradiso PRCA. Come anticipato la scorsa settimana da Calcio Spezzino il sodalizio di Recco ha concretizzato l'ingaggio di due ex giocatori della Sammargheritese. Si tratta del talentuoso jolly offensivo classe '97 Luciano Masi che può disimpegnarsi sia da trequartista che da seconda punta. Nelle ultime tre stagioni in Eccellenza con gli "orange" ha realizzato cinque reti, mentre in precedenza lo si ricorda al RapalloBogliasco in Serie D. Insieme a lui è fatta per l'esterno offensivo classe '96 Stefano Cilia, anch'esso a Santa Margherita Ligure da tre stagioni con 13 reti all'attivo complessivamente. In Serie D invece Cilia ha vestito le maglie di Lavagnese, Castellazzo Bormida e RapalloBogliasco. "Sono felicissimo per due colpi importanti e di grandissima qualità centrati dal D.s. Mancuso" - dichiara in esclusiva mister Mauro Foppiano a Calcio Spezzino - "Per me altra nota da sottolineare e che considero importantissima è quella che riportamo a Recco Cilia che aveva cominciato la propria carriera nel nostro Settore Giovanile e abita proprio a Recco. Insomma un colpo a kilometro zero."