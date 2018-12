Calciomercato, dopo Sighieri e Manzi altro botto Goliardica

Prelevato dalla Rivarolese un centrocampista classe '93 con alle spalle importanti esperienze in Serie D

Genova - Dopo l'arrivo di Sighieri e di Manzi la Goliardicapolis piazza un'altro colpo davvero importante. Mister Conti avrà a disposizione dalla prossima domenica anche il centrocampista Daniele Siciliano prelevato, come Sighieri, dalla Rivarolese. Il classe '93, prima dell'esperienza con gli "Avvoltoi", aveva sempre militato in Serie D vincendo lo scorso torneo con l'Albissola e in precedenza con Vado e Novese mettendo a referto 37 partite e 5 reti nella IV Serie Nazionale. Per lui si ricorda anche un'esperienza in Serie C2 al Messina e la Primavera del Genoa dove con il grifone rossoblu collezionò 15 presenze. Il giocatore (nella foto con Alberto Saracco e Andrea Comparini, ndr) è stato presentato ufficialmente ieri sera dalla Goliardicapolis.