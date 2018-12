Calciomercato, colpo Golfo Paradiso PRCA

Mister Foppiano ritrova un fantasista con cui aveva condiviso le stagioni in maglia Moconesi

Recco - Anticipato da tempo è ora ufficiale il primo innesto "invernale" alla rosa del Golfo Paradiso PRCA. Mister Foppiano può riabbracciare Andrea Monticone forte fantasista classe '93 ingaggiato dalla Goliardicapolis dove in questa prima parte di stagione aveva messo a segno 5 reti. Il giocatore aveva condiviso con mister Foppiano la fortunata esperienza insieme al Moconesi con la salvezza conquistata in Eccellenza anche grazie alle sue 4 reti e il raggiungimento della finale di Coppa Italia d'Eccellenza ligure persa poi contro la Sestrese. Il giocatore nella seconda parte della scorsa stagione si era poi trasferito al San Bernardino Solferino in II Categoria mettendo a segno ben 21 reti. In precedenza lo si ricorda per la militanza nel Little Club G. Mora con 9 reti messe a segno in due campionati. Ora Monticone si ricongiunge con il suo ex allenatore, ma anche con tanti ex compagni che lo hanno accolto festosamente al suo primo allenamento con la nuova maglia (foto, ndr)