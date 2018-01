Calciomercato, bomber D´Amelio è tornato al Casarza Ligure

Con la sua nuova squadra, allenata dal padre Francesco, cercherà di ottenere la salvezza per i granata nel Girone B di Promozione. Domenica in programma il recupero in casa del Magra Azzurri

Casarza Ligure - Un gradito ritorno, ma anche un sogno che si avversa. L'esperto bomber classe '85 Nicolò D'Amelio è tornato a vestire la maglia del Casarza Ligure. Il giocatore nell'ultima stagione e mezza era stato uno dei punti di forza del Moneglia in I Categoria. In questo campionato, finora vissuto con qualche problemino fisico, 4 reti messe a segno, mentre nella stagione precedente ben 20 marcature. In passato lo si ricorda anche con la maglia del Real Fieschi con 16 reti nel 2015/2016 in Promozione (nella foto ai tempi della presentazione con il presidente Levaggi, N.d.r.), mentre proprio nella stagione 2014/2015 era al Casarza Ligure, sempre in Promozione, realizzando anche qui 16 gol. Questo è il suo terzo ritorno in granata dato che anche nel biennio 2012/2014 vestì questa casacca, ma in Eccellenza per complessive 10 marcature. Lo si ricorda anche per tre stagioni al Moconesi tra I Categoria e Promozione in due periodi diversi e anche qui molte reti: 58 totali nel triennio. Il sogno che si avvera è quello di trovare suo padre in panchina. La squadra granata, attualmente penultima in classifica a quota 8 punti e che questa domenica dovrà recuperare la sfida in casa degli spezzini del Magra Azzurri, è infatti allenata dal padre mister D'Amelio Francesco subentrato a campionato in corso a mister Lanati (a cui intanto è stato affidato l'incarico di responsabile delle giovanili). Nicolò D'Amelio ha già esordito con la "nuova - vecchia" maglia per uno scampolo di partita prima della sosta e alla ripresa sarà pronto per guidare i granata verso il non facile obiettivo stagionale della salvezza.