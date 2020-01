Cadimare rimonta di cuore per il nuovo primato in classifica

La Spezia - Colpito a freddo dal bomber del campionato Mosto il Cadimare di mister Buccellato ribalta con una grande ripresa la sfida con il redivivo Real Fieschi e, complice il bruttissimo K.O. dei "cugini" della Forza e Coraggio con il Bogliasco, si riprende la vetta solitaria della classifica del Girone B di Promozione.



Formazioni: Dopo l'ottima prova fornita la scorsa domenica l'allenatore locale conferma Cupini al centro del proprio attacco con Del Santo e Paparcone a supporto e capitan Lunghi a fare gioco. In difesa squalificato Bertagna si rivede dal 1' minuto Cutugno. Ospiti che si affidano al solito Mosto in avanti con il fantasista Asimi e il giovane scuola Lavagnese Binaj. A difesa dei pali un altro giovane come Ghirlanda, in difesa rientra Pecaj, mentre Ruffino guida la mediana.



La cronaca: Pronti via e ospiti in vantaggio: svarione difensivo di Moussavi con Mosto che si impossessa del pallone, salta anche S. Sarti e deposita in fondo al sacco l'ennesimo gol stagionale. Avvio tutto in salita per i "Pirati" che non danno neanche cenni di reazione. Anzi al 19° ci vuole una deviazione in angolo di S. Sarti su colpo di testa di Mosto, servito da un piazzato di Ruffino, per evitare il raddoppio ospite. Al 23° primo tentativo di Lunghi di rompere il ghiaccio, ma la mira del capitano bianconero è alta e la palla si perde sopra la traversa. Al 32° alta anche la conclusione di Binaj. Al 40° primo spunto pericoloso dei locali: A. Sarti si disimpegna bene sulla destra e mette al centro un pallone pericoloso che viene respinto, sfera recuperata da Lunghi che centra un velenoso traversone respinto in qualche modo da Ghirlanda che non si fa sorprendere. Nel finale ripartenza del Fieschi con Binaj che prova anche la via della rete, ma il pallone si perde sul fondo. Al riposo con la squadra di Paglia meritatamente in vantaggio per quanto si è potuto vedere.



La ripresa si apre con un Cadimare che esce dagli spogliatoi trasformato e voglioso di rimettere in piedi la partita. Dopo un paio di conclusioni senza esito è il neo entrato Giannini a sfiorare il pareggio al 57° colpendo il palo. Al 65° la risposta locale, ma sulla conclusione da fuori area di Asimi fa buona guardia S. Sarti che devia in corner. Al 69° si materializza con una grande azione il pareggio della squadra di Buccellato: perfetta verticalizzazione di Forieri per Cupini che salta il diretto marcatore e poi infila Ghirlanda con un grandissimo gol in diagonale. Il Cadimare ora si riversa in avanti alla ricerca del gol vittoria, mentre il Real Fieschi continua ad essere pericoloso in ripartenza. Dopo un'ammonizione per Ruffino è Lunghi a provare il gol da distanza siderale, ma senza fortuna. All'86° però Giannini parte palla al piede in una grandissima azione personale saltando vari avversari e penetrando in area dove Dondero lo stende: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta capitan Lunghi che in maniera glaciale batte Ghirlanda incrociando il mancino e spiazzando l'estremo difensore ospite portando così avanti i padroni di casa. Colpito nuovamente il Fieschi crolla e incassa il tris proprio al 90° quando Sebastiano Agrifogli serve Giannini (nella foto, ndr) che parte imprendibile in progressione e infila Ghirlanda sull'uscita. E' la rete che chiude i conti e spedisce in testa alla classifica il Cadimare. Al 92° l'azione che ha portato alla terza rete si ripropone con le stesse modalità, ma questa volta è il portiere bianco azzurro ad avere la meglio con un intervento in due tempi. Non succede altro. Cadimare che vince in rimonta e si porta in testa con merito. Fieschi che se giocherà così le partite che mancano alla conclusione di questa travagliata stagione bianco azzurra non dovrebbe avere problemi a salvarsi.



Tabellino



Cadimare - Real Fieschi 3 - 1

Marcatori: 6° Mosto (R), 69° Cupini (C), 86° [Rig.] Lunghi (C), 90° Giannini (C)



Cadimare: S. Sarti, Rossi, Lapperier, Cutugno, Forieri, Moussavi, Del Santo, A. Sarti, Cupini, Lunghi, Paparcone. All. Buccellato

A disp.: Santini, Delvigo, Costa, Galli, Vigiani, Desogus, Seb. Agrifogli, Giannini, Simonini.



Real Fieschi: Ghirlanda, Pecaj, Dondero, Salvatori, J. Conti, Fed. Bacigalupo, Sanguineti, Ruffino, Mosto, Asimi, Binaj. All. Paglia

A disp: Bacigalupo, Chiapperini, Rossi, Casale, Garbarino, Dahmane, Domenighini