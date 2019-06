Cadimare, c'è la conferma per Sergio Parodi

Il preparatore atletico si ferma in bianconero per la terza stagione consecutiva. "Stracontento di affrontare un'altra stagione a Cadiare. Vogliamo rendere orgogliosi i tifosi, magari senza passare dai Play - Off..."

La Spezia - Confermato mister Buccellato e salutato Bertolini il Cadimare Calcio ufficializza un'altra importante conferma all'interno del suo staff tecnico. Anche per la stagione 2019/2020, la terza consecutiva, sarà ancora Sergio Parodi (nella foto di Alice Borghini, ndr) il preparatore atletico dei "Pirati" del presidente Diego Bianchi. A lui il compito di far sudare e tirare a lucido i muscoli dell'ambiziosa formazione spezzina nel prossimo torneo di Promozione della Liguria.



"E' la prima volta che mi fermo così a lungo in una società" - dichiara lo stesso Parodi ai microfoni di Calcio Spezzino - "Sono stracontento di affrontare un'altra stagione portando in alto i colori del Cadimare e cercando di rendere nuovamente orgogliosi i nostri tifosi...questa volta evitando possibilmente i Play - Off."



G.L.