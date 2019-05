Cadimare, arriva la conferma per mister Buccellato

Il club del presidente Diego Bianchi e l'allenatore cadamoto proseguiranno insieme il proprio percorso per la terza stagione consecutiva

La Spezia - Proseguiranno insieme le strade del Cadimare Calcio e di mister Stefano Buccellato. E' la stessa società spezzina a comunicarlo a mezzo della propria pagina ufficiale Facebook. Per l'allenatore la stagione 2019 - 2020 sarà quindi la terza consecutiva sulla panchina della squadra del proprio paese. Nel campionato appena concluso la sua squadra ha sfiorato il salto in Eccellenza approdando per la prima volta nella propria storia a disputare i Play - Off del torneo di Promozione dopo aver chiuso il torneo al terzo posto a seguito di un'incredibile rimonta nel girone di ritorno. Di seguito il comunicato ufficiale del club del presidente Diego Bianchi.



"Ripartiamo da te. L'Asd Cadimare Calcio è felice di comunicare la conferma di mister Stefano Buccellato per la stagione 2019/2020 per un altro anno ricco di successi. Avanti mister."