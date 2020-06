Cadimare, Follo San Martino e Bolanese pronte a festeggiare

Era data per scontata, ma dopo il Consiglio Nazionale svolto nel corso della settimana, le prime squadre classificate di ogni girone dilettantistico possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.



Sandro Morgana, vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, ha infatti confermato la promozione nella serie superiore per tutti i club che hanno ottenuto il primo posto in graduatoria nel momento dello stop al campionato.



Dopo l'ufficialità per l'Eccellenza, arriva quindi anche per le serie inferiori. Le promozioni saranno ratificate regione per regione dai rispettivi Comitati alla prima riunione utile.



Quindi dando un rapido sguardo ai campionati "nostrani" dopo la promozione in Serie D dell'Imperia potranno festeggiare il salto in Eccellenza la Sestrese e il Cadimare prime in classifica al momento dello stop dei campionati per il Coronavirus nei gironi A e B di Promozione. Proprio in Promozione saliranno invece gli spezzini del Follo San Martino e infine in I Categoria ecco la Bolanese. Ancora qualche giorno insomma e poi le bottiglie di spumante tenute al fresco potranno essere stappate per brindare alla promozione "più strana" degli ultimi anni.