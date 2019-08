Buona la prima per la Forza e Coraggio

La Spezia - Prima uscita ufficiale e prima vittoria per le Furie Rosse della Forza e Coraggio che superano per 3-0 un Canaletto mai domo nel derby del Tanca.



Le formazioni: Forza e Coraggio in campo con capitan Mozzachiodi a difesa dei pali, Barabino leader difensivo affiancato da Giordano e Di Biase, Pesare in regia coadiuvato da Cuccolo e Stella, Amorfini e Vigna sulle corsie ed il tandem Esposito - Alvisi in avanti. Assente per infortunio il neo acquisto e bomber Corvi. Canarini con il giovane Patricelli riferimento offensivo supportato da Poli e Marte. Bertagna a difesa dei pali e l'ex Campagni in regia. Assenti, tra gli altri, Jacopo Antonelli e bomber Federico Costa.



La cronaca: Il primo pericolo della gara lo creano i "canarini" con Patricelli che, al 13°, si presenta a tu per tu con Mozzachiodi il quale risponde con un miracolo e devia in corner. Al 15° rispondono i rossobianchi con Amorfini che prova la soluzione da posizone defilata, ma Bertagna è attento. Al 30° arriva il vantaggio dei ragazzi di mister Bottigliero: Alvisi si libera al tiro, Bertagna è miracoloso ma non può nulla sul tap-in di testa di Esposito che segna il primo gol ufficiale della stagione 2019-20. Al 35° il Canaletto risponde con Poli che, al termine di una bella azione individuale, calcia di pochissimo a lato sfiorando il pareggio. Al 43° bella triangolazione Alvisi - Cuccolo - Delvigo con quest'ultimo che calcia a lato. L'ex Rapallo e Fezzanese era entrato al posto dell'acciaccato Amorfini posizionandosi in cabina di regia con lo spostamento di Cuccolo sulla corsia difensiva di destra. Si va al riposo. Nella ripresa inizia meglio la Forza e Coraggio. Al 58° Alvisi calcia in diagonale, ma Bertagna è attento. Al 60° splendida palla di Pesare per Natale che, solo contro Bertagna, si divora il 2-0. Raddoppio che arriva però al 63° con Pesare che da due passi finalizza una bella cavalcata di Alvisi sulla sinistra. Al 75° la Forza e Coraggio cala anche il tris: Cuccolo entra in area dopo una percussione incredibile, rientra sul sinistro e scarica in rete una conclusione a giro sul quale Bertagna nulla può. L'ultimo squillo arriva dai piedi dell'ex Campagni che prova la soluzione da fuori ma la sfera esce sopra la traversa. Termina così. Buona prova per le Furie Rosse che, nonostante siano apparse ancora provate dalla preparazione in corso, hanno offerto buone trame di gioco e spunti interessanti. Canaletto in cui si è sentita l'assenza di un finalizzatore come bomber Costa e anche quella di Jacopo Antonelli in mediana.



I migliori: E' Daniele Cuccolo il giocatore più in palla e migliore in campo della prima sfida ufficiale della stagione. Prestazione esaltante per il polmone del centrocampo graziotto. Offre qualità e quantità per 90'. Chiude la serata in bellezza realizzando un gol da applausi: percussione impressionante conclusa con un sinistro a giro che bacia il palo e termina in rete. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci si domanda come un giocatore del genere non calchi altri palcoscenici? Nel Canaletto grande prova del portierone Edoardo Bertagna che con almeno tre provvidenziali interventi evita un passivo maggiore ai giovani "canarini".



Tabellino



Forza e Coraggio - Canaletto Sepor 3-0

Marcatori: 30° Esposito, 63° Pesare, 75° Cuccolo



Forza e Coraggio: Mozzachiodi, Di Biase (46° Quaranta), Amorfini (40° Delvigo), Pesare, Giordano, Barabino, Cuccolo, Stella (70° Dani), Alvisi, Esposito (46° Natale), Vigna (67° Fiorenza). All. Bottigliero

A disp: Stradini, Arena, Drovandi, Milone.



Canaletto: Bertagna, Pasini (46° Bagnoli), Sanguinetti (46° Paparcone), Antonelli D., Fazio (54° Rodriguez), Becci, Campagni, Marozzi (70° Cattani), Patricelli, Poli, Marte (46° Laminetti). All. Bastianelli

A disp: Stano.



Arbitro: Sig. Raggi della Spezia.

Assistenti: Sig. Angelotti e Sig. Di Maggio entrambi della Spezia